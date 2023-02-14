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ACROS:

Весь западный мир, вся их мощная военная и промышленная индустрия воюют против России уже год, и никак они не могут свалить её.

Цитата:Насчет того что вся, сильно погорячились. С одной стороны задействована западная разведка, спутники, но на передовую в основном поставляют старье с хранения. И очень осторжными шагами в том, что касается наступательных вооружений.Когда у ВСУ будут сотни танков нового поколения, истребители с ракетами дальностью 300-500 км, тогда уже можно говорить, что западная промышленность вошла в игру.