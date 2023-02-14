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≡ «Это наша общая беда!» - Как и чем можно помочь пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46178
«Это наша общая беда!» - Как и чем можно помочь пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии?
Отправлено: 14.02.23 - 13:36
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- Человек, которому принадлежат фуры, сам из Турции и очень переживает за свою родину, поэтому готов помочь нам бесплатно, - сообщила "НГ" координатор поисково-спасательного отряда «ДОС» Костанайской области Олеся ЛОГОШИНОВАЧЕВСКАЯ
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23067
Re: «Это наша общая беда!» - Как и чем можно помочь пострадавшим...
Отправлено: 14.02.23 - 13:36
#1
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Одна из самых прагматичных так сказать типов помощи, это взять тур в Турцию, и себе хорошо, и им в копилку экономики денег прибавится..
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3888
Re: «Это наша общая беда!» - Как и чем можно помочь пострадавшим...
Отправлено: 14.02.23 - 18:20
#2
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Цитата:
111:
самых прагматичных


Не хочу прослыть каким то неравнодушным, и червстным, но у меня вопрос: - когда были взрывы в Арыси и пожар в Аманкарагае - кто то из братьев, мусульман зарубежных, нам помогал или хотя бы наши местные- СНГ-ские: прислали нам те же памперсы или же семена хвойных растении или что подобное в этом роде??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23067
«Это наша общая беда!» - Как и чем можно помочь пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии?
Отправлено: 14.02.23 - 18:56
#3
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Цитата:
ACROS:
Аманкарагае - кто то из братьев,

Ну какие то мелкие локальные очаги наверно.
Там то действительно землетряска, да и политика.
Все таки Эрдоган мировой лидер, посильнее будет всяких Байденов и Обам, потому что пожизненно правит и весьма мудро.
И от его личных амбиций зависит многое, в других странах.
Ну это как шеф, насяльника, у него в доме случилось что, коллектив обязан помогать, потому что помощь шефа каждому, в разы больше той, что коллектив предоставит..
А вот если не помочь, будет галочка, которая все помнит..
И потому русские и украинцы бок о бок там трудятся вместе чуть ли не в обнимку и молчат в тряпочку..
Не смотря при этом на то, что у них самих люди погибают десятками тысяч людей прям в этот момент..

[Исправлено: 111, 14.02.2023 - 18:57]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3888
Re: «Это наша общая беда!» - Как и чем можно помочь пострадавшим...
Отправлено: 14.02.23 - 19:32
#4
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Цитата:
111:
Эрдоган мировой лидер


Я не поклонник Эрдогана - и не считаю его лидером тюркского мира. Нам и не нужен какой то лидер, тем более чужестранец.
Мы самодостаточная нация и Всевышний одарил нас несметными богатствами и бескрайними землями, которые хватит на многие и многие поколения.
Весь вопрос - в мудрых и толковых наших правителях.
Как оказалось Назарбаев не тот, за кого себя выдавал - мелкий и обыкновенный пройдоха, о котором завтра все забудут.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23067
«Это наша общая беда!» - Как и чем можно помочь пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии?
Отправлено: 14.02.23 - 19:44
#5
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Цитата:
ACROS:
Мы самодостаточная нация

Но без Турции, Азербайджана, нас сожрут или китайцы или те же россияне..
Я бы не стал недооценивать ее мировое величие.
Хотя как по мне, как то им не доверяю..
Но они сильны духом и делами.
Мы как то нет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23067
«Это наша общая беда!» - Как и чем можно помочь пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии?
Отправлено: 14.02.23 - 19:50
#6
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Это вот сейчас как украинцы, если докажут, что они способны противостоять второй армии мира, а она до сих пор таковая и ее опыт растет, то уже видно будет и по Украине и Зеленскому.
Да, туда стоит инвестировать, да, они будут защищать их.
И да, с ними можно иметь дело.
Таким образом через какое то время и Украина станет по круче Турции даже, а мозги, опыт, производства, и полезные ископаемые и природа, все у них есть..
К да, мы приползем так же в будущем и к Украине..
Как и сегодня к Турции или Китаю..
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3888
Re: «Это наша общая беда!» - Как и чем можно помочь пострадавшим...
Отправлено: 14.02.23 - 20:08
#7
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Цитата:
111:
если докажут


Не докажут: - Россия сильна, не Путин сильный - Россия сильная, её тысячелетная история об этом говорит. Весь западный мир, вся их мощная военная и промышленная индустрия воюют против России уже год, и никак они не могут свалить её.
У неё огромная территория, нескончаемые ресурсы и народ который на генном уровне является победителем, не Путин - а именно народ.
Бездарность и неспособность Путина и Шойгу показала их так называемая СВО, а несправедливую и захватническую войну развязанную Путиным выиграет именно российсо-русский народ.
Если у нас будут такие правители как Назарбаев и его ставленники - то мы конечно будет ползать и туда и сюда.
Ещё раз подчёркиваю: - мы самодостаточная нация и сырьё которое у нас есть хватит на многие поколения - и не надо нам всяких пятых, шестых и прочих промышленных революции - на этом сырье продавая его выгодно можно жить веками и веками целому народу.
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