Отправлено: - 20:08

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если докажут

Цитата:Не докажут: - Россия сильна, не Путин сильный - Россия сильная, её тысячелетная история об этом говорит. Весь западный мир, вся их мощная военная и промышленная индустрия воюют против России уже год, и никак они не могут свалить её.У неё огромная территория, нескончаемые ресурсы и народ который на генном уровне является победителем, не Путин - а именно народ.Бездарность и неспособность Путина и Шойгу показала их так называемая СВО, а несправедливую и захватническую войну развязанную Путиным выиграет именно российсо-русский народ.Если у нас будут такие правители как Назарбаев и его ставленники - то мы конечно будет ползать и туда и сюда.Ещё раз подчёркиваю: - мы самодостаточная нация и сырьё которое у нас есть хватит на многие поколения - и не надо нам всяких пятых, шестых и прочих промышленных революции - на этом сырье продавая его выгодно можно жить веками и веками целому народу.