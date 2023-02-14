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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 749 из 749«1...747748749
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Куратор темы: 111
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3857
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 13:54
#11221
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Цитата:
111:
Пусть уж лучше так..
Сын Соловьева


Что то он, какой-то не такой - как все!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3857
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 14:08
#11222
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Цитата:
saba:
По рейтингу качества жизни в России , официальные данные Москва, Санкт Петербург и московская область на первых 3 х местах, Республика Бурятия по моему 3 я с конца рейтинга., как ни странно Еврейский АО тоже там же


Особо до настоящего времени ничего не изменилось, более трёх лет тому назад. в январе 2020 года дискутировал с отдельными "грамотеями". В последнее время, редко себя цитирую, но, тем не менее сейчас процитирую отрывок:

Кайрат стайер: В Москве расположены головные офисы нефтегазовых компании, которые на северах, соответственно они перечисляют налоги в федеральный бюджет, при этом большая часть денег остаётся в Москве. Отмечают, что Ханты-Мансийский автономный округ дает 28% всех поступлений в федеральный бюджет, Ямало-Ненецкий – 10%. Оба входят в Уральский федеральный округ. На Москву приходится 16% всех поступлений в федеральный бюджет. А ее собственный, совершенно космический бюджет – в 2019 году его доходная часть составляет 2,3 трлн рублей – на 90% складывается из налоговых поступлений. В свою очередь из них половина – налог на доходы физлиц и больше трети – налог на прибыль организаций. Доля Питера в федеральном бюджете – 6%. То есть отчисления четырех этих регионов вместе дают 60% федерального бюджета.

Взять донор Ханты-Мансийский автономный округ, который дает 28% всех поступлений в федеральный бюджет, трансфертами назад возвращается 15-20%, вот они и кормят дотационные регионы и их достаточно.

Подробнее здесь:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23067
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 15:00
#11223
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О, уже втыкнули 19ти этажный дом в центр..
Быстро..

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1370
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 15:28
#11224
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Мне понравился немецкий мем про самих себя, один украинец спрашивает другого :" Почему леопарды едут так долго?", второй отвечает: Немцы останавливаются на светофорах"
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1370
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 15:29
#11225
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Цитата:
111:
О, уже втыкнули 19ти этажный дом в центр.

Там стоит 40 й дом но он по моему 7и этажный
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23067
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 15:40
#11226
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Цитата:
saba:
Там стоит 40 й дом но он по моему 7и этажный

Тот через дорогу

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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3888
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 17:10
#11227
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Цитата:
111:
О, уже втыкнули 19ти этажный дом в центр..


И кто его будет строить, какая компания ? Свои, местные или же по традиции с СКО ??
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1370
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 17:24
#11228
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Цитата:
111:
Тот через дорогу

О , а куда бомжей девали, это было их пристанище
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3888
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 17:46
#11229
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Цитата:
111:
Тот через дорогу


Вам надо в этом небоскрёбе купить квартиру на последнем этаже: - фотки ночного, утреннего и дневного города будут ещё качественней.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23067
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 18:41
#11230
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Цитата:
ACROS:
И кто его будет строить, какая компания ? Свои, местные или же по традиции с СКО ??

Уже известная НГ кампания



Хотели наверно 9 этажей строить, а тут новый аким..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23067
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 18:43
#11231
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Цитата:
saba:
О , а куда бомжей девали, это было их пристанище

Сейчас с 19ти этажного дома мусора будет много, останутся только блатные бомжи
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23067
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 18:46
#11232
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Цитата:
ACROS:
фотки ночного, утреннего и дневного города

Да, пока вид хороший, моя девятина еще на высоте стоит, как будто двенадцатиэтажка, но если 19 этажей куда нибудь втыкнут перед моими окнами, то конечно, надо будет что то делать..
Вид пока что..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23067
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 19:08
#11233
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Самый лучший сегодня подарок для жены

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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3888
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 19:24
#11234
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Цитата:
111:
подарок для жены


И вы ей будете готовить??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23067
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 19:28
#11235
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Цитата:
ACROS:
вы ей будете готовить??

Не, я не брал такое, представил.
Но она сама бы сварила
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