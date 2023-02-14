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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 13:54
Цитата:
Что то он, какой-то не такой - как все!
111:
Пусть уж лучше так..
Сын Соловьева
Пусть уж лучше так..
Сын Соловьева
Что то он, какой-то не такой - как все!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 14:08
Цитата:
Особо до настоящего времени ничего не изменилось, более трёх лет тому назад. в январе 2020 года дискутировал с отдельными "грамотеями". В последнее время, редко себя цитирую, но, тем не менее сейчас процитирую отрывок:
Кайрат стайер: В Москве расположены головные офисы нефтегазовых компании, которые на северах, соответственно они перечисляют налоги в федеральный бюджет, при этом большая часть денег остаётся в Москве. Отмечают, что Ханты-Мансийский автономный округ дает 28% всех поступлений в федеральный бюджет, Ямало-Ненецкий – 10%. Оба входят в Уральский федеральный округ. На Москву приходится 16% всех поступлений в федеральный бюджет. А ее собственный, совершенно космический бюджет – в 2019 году его доходная часть составляет 2,3 трлн рублей – на 90% складывается из налоговых поступлений. В свою очередь из них половина – налог на доходы физлиц и больше трети – налог на прибыль организаций. Доля Питера в федеральном бюджете – 6%. То есть отчисления четырех этих регионов вместе дают 60% федерального бюджета.
Взять донор Ханты-Мансийский автономный округ, который дает 28% всех поступлений в федеральный бюджет, трансфертами назад возвращается 15-20%, вот они и кормят дотационные регионы и их достаточно.
Подробнее здесь:
saba:
По рейтингу качества жизни в России , официальные данные Москва, Санкт Петербург и московская область на первых 3 х местах, Республика Бурятия по моему 3 я с конца рейтинга., как ни странно Еврейский АО тоже там же
По рейтингу качества жизни в России , официальные данные Москва, Санкт Петербург и московская область на первых 3 х местах, Республика Бурятия по моему 3 я с конца рейтинга., как ни странно Еврейский АО тоже там же
Особо до настоящего времени ничего не изменилось, более трёх лет тому назад. в январе 2020 года дискутировал с отдельными "грамотеями". В последнее время, редко себя цитирую, но, тем не менее сейчас процитирую отрывок:
Кайрат стайер: В Москве расположены головные офисы нефтегазовых компании, которые на северах, соответственно они перечисляют налоги в федеральный бюджет, при этом большая часть денег остаётся в Москве. Отмечают, что Ханты-Мансийский автономный округ дает 28% всех поступлений в федеральный бюджет, Ямало-Ненецкий – 10%. Оба входят в Уральский федеральный округ. На Москву приходится 16% всех поступлений в федеральный бюджет. А ее собственный, совершенно космический бюджет – в 2019 году его доходная часть составляет 2,3 трлн рублей – на 90% складывается из налоговых поступлений. В свою очередь из них половина – налог на доходы физлиц и больше трети – налог на прибыль организаций. Доля Питера в федеральном бюджете – 6%. То есть отчисления четырех этих регионов вместе дают 60% федерального бюджета.
Взять донор Ханты-Мансийский автономный округ, который дает 28% всех поступлений в федеральный бюджет, трансфертами назад возвращается 15-20%, вот они и кормят дотационные регионы и их достаточно.
Подробнее здесь:
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 15:00
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 15:28
Мне понравился немецкий мем про самих себя, один украинец спрашивает другого :" Почему леопарды едут так долго?", второй отвечает: Немцы останавливаются на светофорах"
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 15:29
Цитата:
Там стоит 40 й дом но он по моему 7и этажный
111:
О, уже втыкнули 19ти этажный дом в центр.
О, уже втыкнули 19ти этажный дом в центр.
Там стоит 40 й дом но он по моему 7и этажный
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 15:40
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 17:10
Цитата:
И кто его будет строить, какая компания ? Свои, местные или же по традиции с СКО ??
111:
О, уже втыкнули 19ти этажный дом в центр..
О, уже втыкнули 19ти этажный дом в центр..
И кто его будет строить, какая компания ? Свои, местные или же по традиции с СКО ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 17:24
Цитата:
О , а куда бомжей девали, это было их пристанище
111:
Тот через дорогу
Тот через дорогу
О , а куда бомжей девали, это было их пристанище
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 17:46
Цитата:
Вам надо в этом небоскрёбе купить квартиру на последнем этаже: - фотки ночного, утреннего и дневного города будут ещё качественней.
111:
Тот через дорогу
Тот через дорогу
Вам надо в этом небоскрёбе купить квартиру на последнем этаже: - фотки ночного, утреннего и дневного города будут ещё качественней.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 18:41
Цитата:
Уже известная НГ кампания
Хотели наверно 9 этажей строить, а тут новый аким..
ACROS:
И кто его будет строить, какая компания ? Свои, местные или же по традиции с СКО ??
И кто его будет строить, какая компания ? Свои, местные или же по традиции с СКО ??
Уже известная НГ кампания
Хотели наверно 9 этажей строить, а тут новый аким..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 18:43
Цитата:
Сейчас с 19ти этажного дома мусора будет много, останутся только блатные бомжи
saba:
О , а куда бомжей девали, это было их пристанище
О , а куда бомжей девали, это было их пристанище
Сейчас с 19ти этажного дома мусора будет много, останутся только блатные бомжи
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 18:46
Цитата:
Да, пока вид хороший, моя девятина еще на высоте стоит, как будто двенадцатиэтажка, но если 19 этажей куда нибудь втыкнут перед моими окнами, то конечно, надо будет что то делать..
Вид пока что..
ACROS:
фотки ночного, утреннего и дневного города
фотки ночного, утреннего и дневного города
Да, пока вид хороший, моя девятина еще на высоте стоит, как будто двенадцатиэтажка, но если 19 этажей куда нибудь втыкнут перед моими окнами, то конечно, надо будет что то делать..
Вид пока что..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 19:08
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 19:24
Цитата:
И вы ей будете готовить??
111:
подарок для жены
подарок для жены
И вы ей будете готовить??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 19:28
Цитата:
Не, я не брал такое, представил.
Но она сама бы сварила
ACROS:
вы ей будете готовить??
вы ей будете готовить??
Не, я не брал такое, представил.
Но она сама бы сварила
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