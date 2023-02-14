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≡  Торговля криптовалютами с наименьшими комиссиями теперь доступна на бирже
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46178
Торговля криптовалютами с наименьшими комиссиями теперь доступна на бирже
Отправлено: 14.02.23 - 19:18
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Торговля критовалютами приносит некоторым трейдерам неплохой доход. Однако, чтобы заниматься таким делом, нужен посредник между трейдером и рынком криптовалют, который обеспечит всеми необходимыми торговыми инструментами и сможет гарантировать безопасность сделок.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
716
Re: Торговля криптовалютами с наименьшими комиссиями теперь...
Отправлено: 14.02.23 - 19:18
#1
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Как эта виртуальная цифирь на виртуальных счетах у виртуальных ростовщиков вообще может вызывать доверие?
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