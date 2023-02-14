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Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким области поручил проверить качественный состав службы охраны
Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким области поручил проверить качественный состав службы охраны
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