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≡ Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким области поручил проверить качественный состав службы охраны
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46176
Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким области поручил проверить качественный состав службы охраны
Отправлено: 14.02.23 - 17:39
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С начала февраля ввели специализированную охрану в ряде образовательных организаций области. Для этого бюджет выделил 94 млн тенге. Еще 208 млн тенге требуется для стопроцентного охвата.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3883
Re: Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким...
Отправлено: 14.02.23 - 17:39
#1
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Как легко и быстро, Кумар Иргибаевич находит причины: - пенсионеры МВД виноваты - засилие которых в охранных агентствах привело к насилию и агрессии среди школьников; или же сами фермеры оказались виновниками спада в отрасли, которые по сравнению с 1997 годом допустили падение поголовья КРС и надои молока более чем в два раза ( почему не сравнивает с 1913 годом - по крайней мере советские лекторы-пропагандисты из всесоюзного общества "Знание", всегда сравнивали достижения Советского Союза именно с этим годом).
Теперь пойдут "чистки" охранных агентств и будут набирать более молодых сотрудников -. с одной стороны это может и правильно- у ветеранов МВД и так хорошая пенсия, пусть молодые подзаработают.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1370
Re: Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким...
Отправлено: 14.02.23 - 17:44
#2
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Возможно выскажу непопулярную точку зрения, только я не знаю зачем всё это? От психов и маньяков никакая охрана не спасёт, это уже везде доказано от США до России. Мне кажется достаточно было бы мобильной группы спецназа. которая бы занималась только образовательными учреждениями плюс нашпиговать все школы видеонаблюдением и тревожная кнопка с ответственным человеком. Иначе вахтёр. Всё остальное. это то же самое, что огромное количество полиции на футбольных матчах. Толку от них там никакого. только мешают смотреть и своей работой не занимаются. Когда у нас вообще были беспорядки на стадионе? Может кто нибудь напомнит.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3856
Re: Половина охранников в школах Костаная - пенсионеры. Аким...
Отправлено: 14.02.23 - 17:56
#3
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Цитата:
ACROS:
Как легко и быстро, Кумар Иргибаевич находит причины: - пенсионеры МВД виноваты - засилие которых в охранных агентствах привело к насилию и агрессии среди школьников;


Там наверняка имеются ввиду не пенсионеры МВД, а пенсионеры вышедшие на пенсию из гражданских учреждении, которым более 63 лет.

Как выход, могут сделать ограничение по возрасту, принимать охранниками в учебные заведения лиц до 50 или 55 лет. Тогда, возможно не смогут укомплектовать, граждане помоложе не будут работать при низкой оплате. Недавно с ребятами разговаривал, в одной из школ зарплату обещают 80000 тенге, примерно в среднем ежемесячно такая зарплата будет.
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