Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Расхождение по смете - почти 37 млн тенге» - По делу о хищении бюджетных средств при строительстве плотины допросили инженера в суде Костаная
«Расхождение по смете - почти 37 млн тенге» - По делу о хищении бюджетных средств при строительстве плотины допросили инженера в суде Костаная
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать