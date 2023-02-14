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≡ «Расхождение по смете - почти 37 млн тенге» - По делу о хищении бюджетных средств при строительстве плотины допросили инженера в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46176
«Расхождение по смете - почти 37 млн тенге» - По делу о хищении бюджетных средств при строительстве плотины допросили инженера в суде Костаная
Отправлено: 14.02.23 - 17:32
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В суде допросили инженера Андрея ПОПЕЛЬНУХИНА, который составлял смету на капитальный ремонт плотины. Свидетель живет в Таразе, в Костанайскую область он не выезжал даже во время составления сметы.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1370
Re: «Расхождение по смете - почти 37 млн тенге» - По делу о...
Отправлено: 14.02.23 - 17:32
#1
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Расхождения по смете на 37 млн тенге, а ущерб на 81 млн, при этом всё работает. всё функционирует, сообщения в СМИ с подачи Антикора не соответствуют действительности, как всё это стыкуется? Дело для улучшения отчёта о деятельности карательного органа? Простите правоохранительного
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