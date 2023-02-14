Re: «Расхождение по смете - почти 37 млн тенге» - По делу о...

Отправлено: - 17:32

Расхождения по смете на 37 млн тенге, а ущерб на 81 млн, при этом всё работает. всё функционирует, сообщения в СМИ с подачи Антикора не соответствуют действительности, как всё это стыкуется? Дело для улучшения отчёта о деятельности карательного органа? Простите правоохранительного