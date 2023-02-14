Отправлено: - 14:08

saba:

По рейтингу качества жизни в России , официальные данные Москва, Санкт Петербург и московская область на первых 3 х местах, Республика Бурятия по моему 3 я с конца рейтинга., как ни странно Еврейский АО тоже там же

Цитата:Особо до настоящего времени ничего не изменилось, более трёх лет тому назад. в январе 2020 года дискутировал с отдельными "грамотеями". В последнее время, редко себя цитирую, но, тем не менее сейчас процитирую отрывок:Кайрат стайер: В Москве расположены головные офисы нефтегазовых компании, которые на северах, соответственно они перечисляют налоги в федеральный бюджет, при этом большая часть денег остаётся в Москве. Отмечают, что Ханты-Мансийский автономный округ дает 28% всех поступлений в федеральный бюджет, Ямало-Ненецкий – 10%. Оба входят в Уральский федеральный округ. На Москву приходится 16% всех поступлений в федеральный бюджет. А ее собственный, совершенно космический бюджет – в 2019 году его доходная часть составляет 2,3 трлн рублей – на 90% складывается из налоговых поступлений. В свою очередь из них половина – налог на доходы физлиц и больше трети – налог на прибыль организаций. Доля Питера в федеральном бюджете – 6%. То есть отчисления четырех этих регионов вместе дают 60% федерального бюджета.Взять донор Ханты-Мансийский автономный округ, который дает 28% всех поступлений в федеральный бюджет, трансфертами назад возвращается 15-20%, вот они и кормят дотационные регионы и их достаточно.Подробнее здесь: