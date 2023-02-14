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≡ Жительнице Костаная выписали штрафы за превышение скорости, когда ее машину вез эвакуатор
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46174
Жительнице Костаная выписали штрафы за превышение скорости, когда ее машину вез эвакуатор
Отправлено: 14.02.23 - 15:39
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Два штрафа за превышение разрешенной скорости пришли жительнице Костаная, в то время как ее машину вез эвакуатор. Оба штрафа выписал комплекс "Автоураган" в Акмолинской области.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
450
Re: Жительнице Костаная выписали штрафы за превышение скорости,...
Отправлено: 14.02.23 - 15:39
#1
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ну хоть тут включили мозги
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