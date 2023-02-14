Отправлено: - 15:08

- Как пристройка может выходить на тротуар? - спросил аким.

Цитата:как как... прям как маленький?с помощью НА-НА технологий!Годами уже там стоит, всем акимам было наплевать...У хозяев наверное и разрешение есть с подписями... только где тех подписантов искать теперь?