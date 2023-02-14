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"Полиция боится, ЧСники боятся" - Оградить сгоревшие здания и демонтировать контейнеры посреди тротуаров потребовал аким Костаная
"Полиция боится, ЧСники боятся" - Оградить сгоревшие здания и демонтировать контейнеры посреди тротуаров потребовал аким Костаная
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