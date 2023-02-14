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≡ Движение транспорта и пешеходов ограничат из-за учений в одном из районов Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46174
Движение транспорта и пешеходов ограничат из-за учений в одном из районов Костаная
Отправлено: 14.02.23 - 14:08
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Плановые учения, направленные на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи, пройдут завтра, 15 февраля, в 15.00 на территории РГП "Резерв".
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1317
Re: Движение транспорта и пешеходов ограничат из-за учений в...
Отправлено: 14.02.23 - 14:08
#1
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Вот коллапс будет. 100%
Профайл
самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
569
Re: Движение транспорта и пешеходов ограничат из-за учений в...
Отправлено: 14.02.23 - 14:34
#2
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Нашли где учения проводить. Коллапс будет 200%
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