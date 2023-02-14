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Движение транспорта и пешеходов ограничат из-за учений в одном из районов Костаная
Движение транспорта и пешеходов ограничат из-за учений в одном из районов Костаная
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