Отправлено: - 13:02

Kairat stayer:

Члены семьей, родственники

Цитата:Пусть отдыхают: - смогли наворовать - молодцы- умеют жить.Вопрос в другом, такой; - кто нибудь из детей российского руководства, начиная с Путина, Шойгу, Лаврова, Медведева, Пескова и прочего российского истеблишмента ВОЮЮТ на стороне России, убивают украинцев на передовой, или хотя бы служат в альтернативных войсках типа медбрата, медсестры, рабочими на кухне, или волонтёрами по сбору тёплых вещей, медикаментов для отправки на фронт ??Дети их тоже, наверное, прониклись всеобщей идеей ДЕНАЦИФИКАЦИИ и ДЕМИЛИТРИЗАЦИИ нацисткой Украины и с горящими от ненависти глазами убивают себе подобных в Буче, Краматорске, Бахмуте, так да ??Или воюют и погибают в основном неотесанные деревенские парни, выпускники городских ПТУ, буряты, калмыки и прочие россияне, с явно не лондонским образованием и французским прононсом которые даже и не знают что такое Лазурный Берег, Ница, Лас-Вегас, Сан Ремо, Коста Браво.??