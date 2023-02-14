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≡ Говорите, но не лоббируйте! - Итоги инвентаризации дачных обществ прокомментировал аким Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46170
Говорите, но не лоббируйте! - Итоги инвентаризации дачных обществ прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 14.02.23 - 10:08
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Дачники хотят сверить данные инвентаризации, чтобы удостовериться, что их участки есть в базе и сносить их не будут. Что по итогам переговоров сказал аким?
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A
§ AskKst
(Пользователи)
Регистрация:
09.07.21
Сообщений:
12
Re: Говорите, но не лоббируйте! - Итоги инвентаризации дачных...
Отправлено: 14.02.23 - 10:08
#1
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Отношение редакции НГ всегда понятно через ракурсы фото героев репортажа. Разве нельзя подобрать более "статистические" фото. :-x
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9013
Говорите, но не лоббируйте! - Итоги инвентаризации дачных обществ прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 14.02.23 - 13:06
#2
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Цитата:
AskKst:
Отношение редакции НГ всегда понятно через ракурсы фото героев репортажа. Разве нельзя подобрать более "статистические" фото.

за этим в КН идите... там "супер-пупер-профи" постанову учинят в духе хабара.
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