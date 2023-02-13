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≡ Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46170
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 13.02.23 - 15:52
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В Казахстане планируют сменить 3 тысячи идеологически устаревших названий городов и улиц. Об этом заявил заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов в ответе на депутатский запрос.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1358
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 12:21
#30
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Цитата:
vofkakst:
Станет ли кОстанай Николаевском?

В 1882—1884 годах повсеместно использовалось название Ново-Николаевск, хотя Николаевский уездный начальник, статский советник А. Сипайлов, стоявший у истоков основания города, а также епископ Оренбургский и Уральский Вениамин, именуют его как посёлок в урочище Кустанай, никак не употребляя иных названий. Но уже в 1884 году по всем ведомствам официально употребляется только поселение Кустанай, хотя повсеместно продолжает в переписках указываться как Ново-Николаевск либо просто Николаевск. Только 20 февраля 1895 года Высочайшим повелением императора Николая II город получил окончательное название Кустанай[источник не указан 888 дней]
Из Википедии, всей истории точно не знаю, сам с удивлением узнал, что официально ни Николаевском, ни Ново Николаевском, как до этого думал я не назывался. А имя Кустанай присвоил царь
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23051
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 14.02.23 - 12:57
#31
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Этот узкий мир пропагандистов, что хотят вести нас назад в СССР, надо разрушить полностью, чтоб наши дети наконец смогли жить спокойно, без Ленинов, Таранов, Гагариных и еще каких то советских деятелей..
Страна у нас не СССР давно и это надо признать.
А то моду старички взяли, развалили свою страну, не защитили с оружием в руках, и теперь грязь льют уже на нашу страну Казахстан.
Всем таким за дискредитацию государственного строя по миллиону штрафа налаживать, чтоб умнее были.
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