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Станет ли кОстанай Николаевском?

Цитата:В 1882—1884 годах повсеместно использовалось название Ново-Николаевск, хотя Николаевский уездный начальник, статский советник А. Сипайлов, стоявший у истоков основания города, а также епископ Оренбургский и Уральский Вениамин, именуют его как посёлок в урочище Кустанай, никак не употребляя иных названий. Но уже в 1884 году по всем ведомствам официально употребляется только поселение Кустанай, хотя повсеместно продолжает в переписках указываться как Ново-Николаевск либо просто Николаевск. Только 20 февраля 1895 года Высочайшим повелением императора Николая II город получил окончательное название Кустанай[источник не указан 888 дней]Из Википедии, всей истории точно не знаю, сам с удивлением узнал, что официально ни Николаевском, ни Ново Николаевском, как до этого думал я не назывался. А имя Кустанай присвоил царь