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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 748 из 748«1...746747748
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Куратор темы: 111
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1358
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 12:28
#11206
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Насколько я знаю дальнобойщики из Казахстана там востребованы, надо только язык выучить, даже про 2 девушек казашек слышал, которые там поливают.Да В Америку без знания языка сейчас не попадёшь TOEFL сдать надо.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23051
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 12:47
#11207
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Ну что, сегодня день Любви?
Кто и как справляет?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23051
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 12:50
#11208
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Мы правда уже отметили..
Правда без подарков..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1358
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 12:55
#11209
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Цитата:
111:
Ну что, сегодня день Любви?

Как можно? Это не наш праздник!!!!!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23051
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 13:02
#11210
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Цитата:
saba:
Как можно? Это не наш праздник!!!!!

Жаль с бабками напряженка пошла, так бы жене подарил пол Мира..
Хотя пообещал аппарат для маникюра и педикюра..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3880
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 13:02
#11211
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Цитата:
Kairat stayer:
Члены семьей, родственники


Пусть отдыхают: - смогли наворовать - молодцы- умеют жить.
Вопрос в другом, такой; - кто нибудь из детей российского руководства, начиная с Путина, Шойгу, Лаврова, Медведева, Пескова и прочего российского истеблишмента ВОЮЮТ на стороне России, убивают украинцев на передовой, или хотя бы служат в альтернативных войсках типа медбрата, медсестры, рабочими на кухне, или волонтёрами по сбору тёплых вещей, медикаментов для отправки на фронт ??
Дети их тоже, наверное, прониклись всеобщей идеей ДЕНАЦИФИКАЦИИ и ДЕМИЛИТРИЗАЦИИ нацисткой Украины и с горящими от ненависти глазами убивают себе подобных в Буче, Краматорске, Бахмуте, так да ??

Или воюют и погибают в основном неотесанные деревенские парни, выпускники городских ПТУ, буряты, калмыки и прочие россияне, с явно не лондонским образованием и французским прононсом которые даже и не знают что такое Лазурный Берег, Ница, Лас-Вегас, Сан Ремо, Коста Браво.??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23051
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 13:04
#11212
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Цитата:
ACROS:
Дети их тоже, наверное, прониклись всеобщей идеей ДЕНАЦИФИКАЦИИ и ДЕМИЛИТРИЗАЦИИ нацисткой Украины и с горящими от ненависти глазами убивают себе подобных в Буче, Краматорске, Бахмуте, так да


Сын Владимира Соловьева, британец..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23051
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 13:06
#11213
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Пропагандисты и наши Z-патриоты наврят ли поведут своих сыновей в бой..
Пусть уж лучше так..
Сын Соловьева

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23051
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.02.23 - 13:08
#11214
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Умирать за их мечты об СССР должны простые Ивановы и Сидоровы..
А они должны тут на форумах кричать, что Украина обязательно падет, за счет тех, кого они послали погибать..
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