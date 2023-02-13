Re: Нападение на детей в Петропавловске: во всех школах...

Отправлено: - 09:52

Охрану школ вроде как бы передали фирмам имеющим охранную лицензию, разве не так??

Значит камеры видеонаблюдения должны быть установлены повсюду, кроме мест гигиены и личного пользования.

Чувствую что ничего не будет, или будет всё стандартно, по наезженной колеи: - очередная, дежурная комиссия, пошумят для вида, опубликуют итоги комиссии, издадут инструкцию и грозный приказ с оргвыводами и на этом потихоньку всё забудется.

Также как и с уличными школьными туалетами: - пошумели, погрозили пальчиком кому то и на этом всё - как были туалеты на улице в деревенских школах, так и остались.