ACROS: Редакция вы можете это узнать по своим каналам ?? И вообще огласить весь список - кустанайцев удостоенных внесения в этот список и как его составляли: - как обычно КЕЛЕЙНО или же всенародно с привлечением широкой общественности ??
Да, мы планируем отправить запросы в акиматы городов и районов.
yudjin: покинуть здания, построенные в идеологически устаревший период...
Уф-ф-ф-ф-: - дышать как то легче стало: - хотя я и не клевещу на СССР, но тем не менее - чем чёрт не шутить- вдруг кто то в погонах скажет, постучавшись ночью ровно в 4 утра ".. с вещами на выход..": - живу в доме построенном уже в как бы независимом Казахстане, в 2015 году в мк-не "Жана Кала", правда надо думать- трубы отопления, подвода воды и канализации проведены ещё в годы Советской власти, при моих колегах-парторгах различных СМУ и СПМК.
Это же круто: - два ордена Ленина - не каждый город и область в СССР имели такие награды, даже города-герои не имели таких орденов, им звание Героя присваивались, но орденами Ленина вроде они не награждались ( если присваивалось звание Героя Соц.труда или Героя Сов.Союза, то с вручением медали Героя одновременно награждали и орденом Ленина ) Интересно: - сейчас города и области награждают орденами - что то я не слыхал что бы это делали в Независимом Казахстане. Были разговоры, на уровне бытовых, правда это или нет не знаю: - что при получении якобы именно третьего ордена Ленина - всё население области освобождалось от подоходного налога, хотя было правило: - подряд именно тремя орденами Ленина не награждали; после второго ордена автоматом шло звание Героя Соц. труда.
---Сделайте как в Монголии ---***Большая часть населения Монголии сегодня ведёт оседлый образ жизни, но дух кочевничества сохраняется в менталитете нации. Некоторые семьи по сей день мигрируют с места на место и перевозят с собой юрты, весь домашний скарб, животных. Именно поэтому в Монголии отсутствуют адреса в нашем привычном понимании. Временные поселения порой совершенно меняют облик городов и улиц. Власти Монголии нашли решение и введи в обиход Универсальную адресную систему. Naturalareacode - это международная система естественных региональных кодов, которая широко применяется в картографии. С ее помощью можно давать адреса и целым населенным пунктам, и отдельным домам, и учреждениям. Вместо названий улиц, индексов, номеров домов и квартир в ней используется набор букв. Самые маленькие объекты имеют, кстати, самые длинные адреса. Местоположение любой юрты или дома определяется в данной системе с точностью до одного метра.
Гога: Местоположение любой юрты или дома определяется в данной системе с точностью до одного метра.
Мы же не Монголия - куда нам до них, да и некогда нам - мы же стремимся в 30-ку развитых индустриальных стран мира, или же в новый и справедливый Казахстан, ну или строим вторую республику. Кто нибудь может объяснить - что это за набор слов ??
А чего переименованиями-то заниматься? Надо сразу под бульдозер всё, что построено за период "колонизации". Начисто. Ибо - НАПОМИНАЕТ! А дети, они народ любопытный... Начнут через десяток-другой лет вопросы задавать... Откуда всё это, кто построил, зачем?.. Неудобно получится. А так - чистое поле и история с чистого листа. Как будто было только то, что было. В XIX веке...
Помню, в Украине когда начался майдан, российское ТВ сначала запустили: Сносят памятники Ленину! От имени старперов-коммуняк в СМИ сразу подняли вой: Как они посмели?! Потом поднялась тема переименования городов и улиц, затем якобы преследования русскоязычных. И неравнодушная Россия начала свою 7-ю войну за 30 лет...
И сейчас смотрю, очень здесь много неравнодушных. А по мне - пусть некоторым городам , селам вернут исторические наименования. Раньше в степи каждый овраг, балка, озерцо и курган имели названия. По ним именно ориентировались кочевники. Они служили ориентирами и границами пастбищ. А заборы никто не ставил - к деревьям относились очень бережно!)))
идиотизм проявляется отчетливо, когда в руках рычаги управления и власти. Кто из нас это на себе лично не испытал? Думаю все. На производстве, в офисах и т.д. Если власть решила разрушить страну, то эта истерия с переименованием первый шаг. Живой пример сейчас перед нашими глазами. Там у соседей тоже с выпученными глазами бегали и меняли названия всего и всех. И вот результат сами видите. И кто эти умные мужи? которые определят, что название исторически устарело? На то оно и историческое, что несет в себе информацию прошлых лет. И эти исторические места надо беречь. Сайлау прав- хотите новое название- стройте новую улицу, поселок и изголяйтесь до посинения. А с такими подходами расшатают государство, хотя фиг с ним с государством, Страну и Отечество кончат.
bgb: А по мне - пусть некоторым городам , селам вернут исторические наименования.
Какие исторические названия у городов РУДНЫЙ и ЛИСАКОВСК? Открою секрет... ИХ НЕ БЫЛО! То, что там какой-то овраг якобы имел какое-то название, это не значит, что это историческое название ГОРОДОВ! Но недавно на полном серьезе придворный историк в ленинском пути уже предложил вернуть названия Рудному и Лисаковску. Он же помнится травил байку про куталапский край, которую чуть было не претворили в жизнь, переименовав Затобольск в Куттыалап. Аргументом были фантазии про сосновые леса, которые якобы простирались вблизи города, но колонизаторы и клятыкоммуняки все распахали под поля, понастроили, ироды, поселков, школ, ферм...
Цитата:
bgb: аньше в степи каждый овраг, балка, озерцо и курган имели названия. По ним именно ориентировались кочевники. Они служили ориентирами и границами пастбищ. А заборы никто не ставил - к деревьям относились очень бережно!)))
Ну и я про то же.. сровнять с землей все понастроенное советской властью, вместе с их идеологически устаревшими названиями... под пастбища. Может тогда случится колоссальный ономастический оргазм, наконец-то народ будет накормлен мясом, а Казакстан станет во-истину ЖАНА!
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