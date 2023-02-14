Отправлено: - 00:41

bgb:

Так бывает, когда пошел на обгон фуры, водила которой не удосужился показать

Дантист:

А он и не обязан это делать.

Цитата:Не согласен.Цитата:Водитель фуры, насколько помню, может показать левым поворотником, что можно обгонять. А вот наоборот - не знаком с такими знаками. Да и голову на плечах нужно иметь. На такой машине, такую фуру лучше молча преследовать. Хотя соболезнования конечно. Уже ничего не изменить. У меня 240 ПС и то не каждый раз на обгон иду.