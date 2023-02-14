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≡ Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46169
Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.02.23 - 00:22
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ДТП произошло сегодня, 13 февраля, на трассе на Астану между поселками Октябрьское и Койбагар около 12:30. Видео с места пришествия в редакцию "НГ" прислали очевидцы. Судя по кадрам, легковой автомобиль столкнулся с фурой. Обе машины оказались в кювете.
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§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4349
Re: Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в...
Отправлено: 14.02.23 - 00:22
#1
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Так бывает, когда пошел на обгон фуры, водила которой не удосужился показать, что на встречке есть машина. И едет дальше, как ни в чем ни бывало.
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1019
Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.02.23 - 00:31
#2
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Цитата:
bgb:
Так бывает, когда пошел на обгон фуры, водила которой не удосужился показать, что на встречке есть машина.

А он и не обязан это делать. По Правилам. А по-человечески мог бы конечно.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1488
Водитель легковушки столкнулся с фурой и погиб на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.02.23 - 00:41
#3
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Цитата:
bgb:
Так бывает, когда пошел на обгон фуры, водила которой не удосужился показать

Не согласен.Цитата:
Дантист:
А он и не обязан это делать.

Водитель фуры, насколько помню, может показать левым поворотником, что можно обгонять. А вот наоборот - не знаком с такими знаками. Да и голову на плечах нужно иметь. На такой машине, такую фуру лучше молча преследовать. Хотя соболезнования конечно. Уже ничего не изменить. У меня 240 ПС и то не каждый раз на обгон иду.
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