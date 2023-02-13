Re: Дополнительные 100 МВт ветровой энергии будут вырабатывать в...

Отправлено: - 20:35

Который рядом сидит с зам.министром - Спанов кажется - зам.акима области - он же финансист - какой с него энергетик ?? Может поэтому у нас такая дорогая энергетика??



Это как в ВС России - нет ни одного в министерстве обороны России начальства с военным образованием и опытом работы в действующих войсках - ни министр Шойгу, ни все его замы и дня НЕ СЛУЖИЛИ в армии, и не командовали даже взводом солдат.



Может поэтому такие "успехи" у российской армии-второй, якобы, армии мира???