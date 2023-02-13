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≡ Дополнительные 100 МВт ветровой энергии будут вырабатывать в Костанайской области в ближайшую пятилетку
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46169
Дополнительные 100 МВт ветровой энергии будут вырабатывать в Костанайской области в ближайшую пятилетку
Отправлено: 13.02.23 - 20:09
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В регионе запланированы к реализации новые проекты ВИЭ - "Строительство ВЭС мощностью 48 МВт" (ТОО "KazWindEnergy") и "Строительство ВЭС в районе г. Аркалык мощностью 50 МВт" (ТОО "Aspan Energo")
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1351
Re: Дополнительные 100 МВт ветровой энергии будут вырабатывать в...
Отправлено: 13.02.23 - 20:09
#1
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Какова стоимость квт/ч?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3875
Re: Дополнительные 100 МВт ветровой энергии будут вырабатывать в...
Отправлено: 13.02.23 - 20:35
#2
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Который рядом сидит с зам.министром - Спанов кажется - зам.акима области - он же финансист - какой с него энергетик ?? Может поэтому у нас такая дорогая энергетика??

Это как в ВС России - нет ни одного в министерстве обороны России начальства с военным образованием и опытом работы в действующих войсках - ни министр Шойгу, ни все его замы и дня НЕ СЛУЖИЛИ в армии, и не командовали даже взводом солдат.

Может поэтому такие "успехи" у российской армии-второй, якобы, армии мира???
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4349
Re: Дополнительные 100 МВт ветровой энергии будут вырабатывать в...
Отправлено: 14.02.23 - 00:19
#3
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В Аркалыке этому проекту ветроэнергетической станции уже лет 30. если не больше. Еще покойный В.Мейстер планировал...
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