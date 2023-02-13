Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 22:45

По ТВ передали интервью с мэром какого то турецкого города расположенного в эпицентре подземного толчка, и где не было разрушения НИ ЕДИНОГО дома: - когда его спросили почему так, он ответил что дома строили строго по технологии и с учётом сейсмоопасности и он НЕ ДОПУСКАЛ к строительству фирм без лицензии и обязательной сертификации, в том числе и родственников-строителей и за это многие горожане были на него обижены. Теперь жители возносят его и благодарят за принципиальность.

В Турции пошли аресты архитекторов, строителей и прочих лиц связанных с некачественным строительством домов в зоне разрушении, даже киргизский парламент начал пересматривать стандарты строительства в сейсмозоне в сторону ужесточения.

А, у нас что то нет движения - ах, да у нас же бесконечные и постоянно досрочные ВЫБОРЫ: - разогнали депутатов, теперь некому поднимать вопросы безопасного строительства: - пока этот пустобрех Рау из старого Казахстана изберётся снова депутатом, но уже нового Казахстана и переобувшись по привычке на ходу из старого депутата в якобы нового депутата, начнёт снова безуспешную свою реформу из ПКСК в ОСИ, попутно поднимая вопросы безопасного сейсмостроительства, если к этому времени это будет актуально.

Интересно, бывшие акимы - дети однокласников, нашего самого сейсмоопасного города страны, Алма-Ата, тоже проявляли такую же принципиальность при строительстве, как мэр этого турецкого городка, или же продавали всё то что можно было продать: трамвайные пути, заводы тяжелого машиностроения, земельные участки в нац.парках и многое другое .