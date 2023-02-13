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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7331
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 20:12
#3721
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Цитата:
111:
У тебя источники, так себе..

---Такие же как и у тебя .
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1351
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 20:35
#3722
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В конце октября глава Чечни назвал Одессу, Киев и Харьков российской территорией. «Наша территория — не Запорожье, не Херсон, наша территория — Одесса, Киев, Харьков, все регионы и в целом Украина, это наша территория, российская», — заявлял он. По его словам, принято решение «не обороняться, а нападать везде». Это так будет", — заверил Кадыров.
Помнится Путин говорил, что не будет оккупации Украины. Или это было во сне? Везде-это где? Только на Украине?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
715
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 21:03
#3723
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Цитата:
saba:

Правильно Путин говорит. :-)
Ибо идёт не оккупация, а освобождение территории Украины.
Разница понятна? :-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1351
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 21:13
#3724
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Цитата:
Skeptic:
понятна?

Общечеловеческие понятия у нас с Вами разные. Там где вторжение , у вас непонятная операция, где оккупация , там у вас освобождение, там где убийство средневековыми методами, там у вас справедливая кара. Заметьте , когда в редких случаях выступают участники боевых действий. а не военкоры , они всегда уважительно говорят о ВСУ "противник, иногда враг", но всегда уважительно. Например тот же самый Ходаковский. И только у тех, кто смотрит войну по телевизору украинцы это нацики, укрофашисты, салорейх и что там я ещё забыл?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1351
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 21:17
#3725
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Цитата:
Skeptic:
освобождение территории Украины.

Освобождение территории Украины от украинцев?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1196
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 21:20
#3726
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Цитата:
Skeptic:
освобождение территории Украины.

Хех, чтобы приблизиться к НАТО?
Ну допустим освободят в кавычках от нацистов... Образ победителя будет? Встречать в Киеве все будут с цветами, все будут радоваться, чепчики кидать. И что потом делать с Украиной?
Что ещё?
Ааа Демилиторизировать...
Чечню уже пытались, в итоге своя мощнейшая армия неподконтрольная фед центру.
Что ещё?
Ааа, Денафикация... Это как переделать украинцев в бурятов что ли?
ЧТО ещё?
Русских на Донбассе защитить? Нормально защитили попутно лишив имущества в лучшем случае...
Что ещё?
Ааа.. Десатанизация. Ну это просто хуцпа...
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1196
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 21:35
#3727
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Цитата:
Skeptic:
Разница понятна?

Да разница понятна
Не умеете мыслить вне категорий - Хорошо или плохо... Кто не с нами тот против нас...Это конечно не ваша вина. Лепят вас такими.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1196
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 21:37
#3728
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1196
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 22:21
#3729
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3875
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 22:45
#3730
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По ТВ передали интервью с мэром какого то турецкого города расположенного в эпицентре подземного толчка, и где не было разрушения НИ ЕДИНОГО дома: - когда его спросили почему так, он ответил что дома строили строго по технологии и с учётом сейсмоопасности и он НЕ ДОПУСКАЛ к строительству фирм без лицензии и обязательной сертификации, в том числе и родственников-строителей и за это многие горожане были на него обижены. Теперь жители возносят его и благодарят за принципиальность.
В Турции пошли аресты архитекторов, строителей и прочих лиц связанных с некачественным строительством домов в зоне разрушении, даже киргизский парламент начал пересматривать стандарты строительства в сейсмозоне в сторону ужесточения.
А, у нас что то нет движения - ах, да у нас же бесконечные и постоянно досрочные ВЫБОРЫ: - разогнали депутатов, теперь некому поднимать вопросы безопасного строительства: - пока этот пустобрех Рау из старого Казахстана изберётся снова депутатом, но уже нового Казахстана и переобувшись по привычке на ходу из старого депутата в якобы нового депутата, начнёт снова безуспешную свою реформу из ПКСК в ОСИ, попутно поднимая вопросы безопасного сейсмостроительства, если к этому времени это будет актуально.
Интересно, бывшие акимы - дети однокласников, нашего самого сейсмоопасного города страны, Алма-Ата, тоже проявляли такую же принципиальность при строительстве, как мэр этого турецкого городка, или же продавали всё то что можно было продать: трамвайные пути, заводы тяжелого машиностроения, земельные участки в нац.парках и многое другое .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23044
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 23:01
#3731
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Цитата:
ACROS:
города страны, Алма-Ата, тоже

Кстати в Алматы у многих вещи собраны У входа..
Там сидят и трясутся тоже, как там турки понастроили.
Сегодня не досмотрел, в вацапе гуляет, как они строят
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1196
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 23:09
#3732
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Смотрел сегодня подборку видео спасателя в Турции. Безопасное место возле холодильника. В тик токе есть. И вода есть и продукты. Там реально холодильники не плющит.из чего строили раз так.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3875
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 23:11
#3733
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Цитата:
111:
турки понастроили.


А, этот турок строитель, друг бывшего первого президента, которому он все выгодные и жирные проекты отдавал - строил хоть качественно, или же видя принципиальную некомпетентность и коррумпированость наших чиновников гнал одну лажу-строительную, мол куда они денутся - всё равно примут??
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1196
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 23:25
#3734
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Цитата:
111:
турки понастроили

Батуми ещё.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1487
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.02.23 - 00:13
#3735
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Цитата:
YESNO:
Кто не с нами тот против нас...Это конечно не ваша вина. Лепят вас такими.

Кто же вас таких лепит, которым неважно, что Цитата:
YESNO:
Хорошо или плохо...
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