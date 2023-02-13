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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7331
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 20:12
Цитата:
---Такие же как и у тебя .
111:
У тебя источники, так себе..
У тебя источники, так себе..
---Такие же как и у тебя .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 20:35
В конце октября глава Чечни назвал Одессу, Киев и Харьков российской территорией. «Наша территория — не Запорожье, не Херсон, наша территория — Одесса, Киев, Харьков, все регионы и в целом Украина, это наша территория, российская», — заявлял он. По его словам, принято решение «не обороняться, а нападать везде». Это так будет", — заверил Кадыров.
Помнится Путин говорил, что не будет оккупации Украины. Или это было во сне? Везде-это где? Только на Украине?
Помнится Путин говорил, что не будет оккупации Украины. Или это было во сне? Везде-это где? Только на Украине?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 715
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 21:03
Цитата:
Правильно Путин говорит.
Ибо идёт не оккупация, а освобождение территории Украины.
Разница понятна?
saba:
Правильно Путин говорит.
Ибо идёт не оккупация, а освобождение территории Украины.
Разница понятна?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 21:13
Цитата:
Общечеловеческие понятия у нас с Вами разные. Там где вторжение , у вас непонятная операция, где оккупация , там у вас освобождение, там где убийство средневековыми методами, там у вас справедливая кара. Заметьте , когда в редких случаях выступают участники боевых действий. а не военкоры , они всегда уважительно говорят о ВСУ "противник, иногда враг", но всегда уважительно. Например тот же самый Ходаковский. И только у тех, кто смотрит войну по телевизору украинцы это нацики, укрофашисты, салорейх и что там я ещё забыл?
Skeptic:
понятна?
понятна?
Общечеловеческие понятия у нас с Вами разные. Там где вторжение , у вас непонятная операция, где оккупация , там у вас освобождение, там где убийство средневековыми методами, там у вас справедливая кара. Заметьте , когда в редких случаях выступают участники боевых действий. а не военкоры , они всегда уважительно говорят о ВСУ "противник, иногда враг", но всегда уважительно. Например тот же самый Ходаковский. И только у тех, кто смотрит войну по телевизору украинцы это нацики, укрофашисты, салорейх и что там я ещё забыл?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 21:17
Цитата:
Освобождение территории Украины от украинцев?
Skeptic:
освобождение территории Украины.
освобождение территории Украины.
Освобождение территории Украины от украинцев?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 21:20
Цитата:
Хех, чтобы приблизиться к НАТО?
Ну допустим освободят в кавычках от нацистов... Образ победителя будет? Встречать в Киеве все будут с цветами, все будут радоваться, чепчики кидать. И что потом делать с Украиной?
Что ещё?
Ааа Демилиторизировать...
Чечню уже пытались, в итоге своя мощнейшая армия неподконтрольная фед центру.
Что ещё?
Ааа, Денафикация... Это как переделать украинцев в бурятов что ли?
ЧТО ещё?
Русских на Донбассе защитить? Нормально защитили попутно лишив имущества в лучшем случае...
Что ещё?
Ааа.. Десатанизация. Ну это просто хуцпа...
Skeptic:
освобождение территории Украины.
освобождение территории Украины.
Хех, чтобы приблизиться к НАТО?
Ну допустим освободят в кавычках от нацистов... Образ победителя будет? Встречать в Киеве все будут с цветами, все будут радоваться, чепчики кидать. И что потом делать с Украиной?
Что ещё?
Ааа Демилиторизировать...
Чечню уже пытались, в итоге своя мощнейшая армия неподконтрольная фед центру.
Что ещё?
Ааа, Денафикация... Это как переделать украинцев в бурятов что ли?
ЧТО ещё?
Русских на Донбассе защитить? Нормально защитили попутно лишив имущества в лучшем случае...
Что ещё?
Ааа.. Десатанизация. Ну это просто хуцпа...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 21:35
Цитата:
Да разница понятна
Не умеете мыслить вне категорий - Хорошо или плохо... Кто не с нами тот против нас...Это конечно не ваша вина. Лепят вас такими.
Skeptic:
Разница понятна?
Разница понятна?
Да разница понятна
Не умеете мыслить вне категорий - Хорошо или плохо... Кто не с нами тот против нас...Это конечно не ваша вина. Лепят вас такими.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 21:37
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 22:21
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3875
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 22:45
По ТВ передали интервью с мэром какого то турецкого города расположенного в эпицентре подземного толчка, и где не было разрушения НИ ЕДИНОГО дома: - когда его спросили почему так, он ответил что дома строили строго по технологии и с учётом сейсмоопасности и он НЕ ДОПУСКАЛ к строительству фирм без лицензии и обязательной сертификации, в том числе и родственников-строителей и за это многие горожане были на него обижены. Теперь жители возносят его и благодарят за принципиальность.
В Турции пошли аресты архитекторов, строителей и прочих лиц связанных с некачественным строительством домов в зоне разрушении, даже киргизский парламент начал пересматривать стандарты строительства в сейсмозоне в сторону ужесточения.
А, у нас что то нет движения - ах, да у нас же бесконечные и постоянно досрочные ВЫБОРЫ: - разогнали депутатов, теперь некому поднимать вопросы безопасного строительства: - пока этот пустобрех Рау из старого Казахстана изберётся снова депутатом, но уже нового Казахстана и переобувшись по привычке на ходу из старого депутата в якобы нового депутата, начнёт снова безуспешную свою реформу из ПКСК в ОСИ, попутно поднимая вопросы безопасного сейсмостроительства, если к этому времени это будет актуально.
Интересно, бывшие акимы - дети однокласников, нашего самого сейсмоопасного города страны, Алма-Ата, тоже проявляли такую же принципиальность при строительстве, как мэр этого турецкого городка, или же продавали всё то что можно было продать: трамвайные пути, заводы тяжелого машиностроения, земельные участки в нац.парках и многое другое .
В Турции пошли аресты архитекторов, строителей и прочих лиц связанных с некачественным строительством домов в зоне разрушении, даже киргизский парламент начал пересматривать стандарты строительства в сейсмозоне в сторону ужесточения.
А, у нас что то нет движения - ах, да у нас же бесконечные и постоянно досрочные ВЫБОРЫ: - разогнали депутатов, теперь некому поднимать вопросы безопасного строительства: - пока этот пустобрех Рау из старого Казахстана изберётся снова депутатом, но уже нового Казахстана и переобувшись по привычке на ходу из старого депутата в якобы нового депутата, начнёт снова безуспешную свою реформу из ПКСК в ОСИ, попутно поднимая вопросы безопасного сейсмостроительства, если к этому времени это будет актуально.
Интересно, бывшие акимы - дети однокласников, нашего самого сейсмоопасного города страны, Алма-Ата, тоже проявляли такую же принципиальность при строительстве, как мэр этого турецкого городка, или же продавали всё то что можно было продать: трамвайные пути, заводы тяжелого машиностроения, земельные участки в нац.парках и многое другое .
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 23044
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 23:01
Цитата:
Кстати в Алматы у многих вещи собраны У входа..
Там сидят и трясутся тоже, как там турки понастроили.
Сегодня не досмотрел, в вацапе гуляет, как они строят
ACROS:
города страны, Алма-Ата, тоже
города страны, Алма-Ата, тоже
Кстати в Алматы у многих вещи собраны У входа..
Там сидят и трясутся тоже, как там турки понастроили.
Сегодня не досмотрел, в вацапе гуляет, как они строят
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 23:09
Смотрел сегодня подборку видео спасателя в Турции. Безопасное место возле холодильника. В тик токе есть. И вода есть и продукты. Там реально холодильники не плющит.из чего строили раз так.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3875
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 23:11
Цитата:
А, этот турок строитель, друг бывшего первого президента, которому он все выгодные и жирные проекты отдавал - строил хоть качественно, или же видя принципиальную некомпетентность и коррумпированость наших чиновников гнал одну лажу-строительную, мол куда они денутся - всё равно примут??
111:
турки понастроили.
турки понастроили.
А, этот турок строитель, друг бывшего первого президента, которому он все выгодные и жирные проекты отдавал - строил хоть качественно, или же видя принципиальную некомпетентность и коррумпированость наших чиновников гнал одну лажу-строительную, мол куда они денутся - всё равно примут??
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 23:25
Цитата:
Батуми ещё.
111:
турки понастроили
турки понастроили
Батуми ещё.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1487
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.02.23 - 00:13
Цитата:
Кто же вас таких лепит, которым неважно, что Цитата:
YESNO:
Кто не с нами тот против нас...Это конечно не ваша вина. Лепят вас такими.
Кто не с нами тот против нас...Это конечно не ваша вина. Лепят вас такими.
Кто же вас таких лепит, которым неважно, что Цитата:
YESNO:
Хорошо или плохо...
Хорошо или плохо...
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