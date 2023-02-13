Re: БК «Тобол» завершил участие в розыгрыше Кубка РК по...

Отправлено: - 23:01

Цитата://двумя разгромными победами//



Не бывает разгромных побед - бывают победа с сокрушительным счётом.

С разгромным счётом - бывают только поражения.



Цитата://на площадке спортивного комплекса//



Профессионально так не пишут: - на площадке; профессионалы пишут - на паркете спорткомплекса и далее по тексту.

Правильно будет: - на строй.площадке ТОО "БК-строй" и далее по тексту.