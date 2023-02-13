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≡ БК «Тобол» завершил участие в розыгрыше Кубка РК по баскетболу двумя разгромными победами
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46168
БК «Тобол» завершил участие в розыгрыше Кубка РК по баскетболу двумя разгромными победами
Отправлено: 13.02.23 - 23:01
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Проиграв на первом этапе дебютанту турнира «Ирбису Алматы», а также девятикратному обладателю и прошлогоднему серебряному призеру Кубка РК столичному клубу «Астана», четырехкратный серебряный и бронзовый призер кубковых турниров «Тобол» занял третье место в группе «А».
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3875
Re: БК «Тобол» завершил участие в розыгрыше Кубка РК по...
Отправлено: 13.02.23 - 23:01
#1
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Цитата://двумя разгромными победами//

Не бывает разгромных побед - бывают победа с сокрушительным счётом.
С разгромным счётом - бывают только поражения.

Цитата://на площадке спортивного комплекса//

Профессионально так не пишут: - на площадке; профессионалы пишут - на паркете спорткомплекса и далее по тексту.
Правильно будет: - на строй.площадке ТОО "БК-строй" и далее по тексту.
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