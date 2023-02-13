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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3870
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 13:49
#3706
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Цитата:
saba:
Малороссия это гораздо больше чем ЛДНР и Запорожская и Херсонская области.


Этого России и хватит- я и имел ввиду эти территории, дальше уже западники живут - насколько я в курсе, они также ненавидят и малороссиян также как и русских, причём это не с 14 года повелось, а исторически на протяжении несколько веков.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3870
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 13:54
#3707
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Цитата:
Kairat stayer:
Получается товарооборот Китая с ЕС и США превышает почти в 8 раз товарооборот с Россией.


Тогда можно и предположить что товарищ Си, сказал Путину: - "...не вздумай бомбить ж/д пути, мосту, транспортные коммуникации с Западом, я бабки на них зарабатываю, если что пойдёт не так по твоей милости, "Силу Сибири"- можешь сунуть себе в одно место....".
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3870
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 14:02
#3708
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Цитата:
YESNO:
что для него это стало настоящим шоком.


Какие проблемы: - и кто кому мешает - это же их внутренне дела - - итоги деятельности старых губернаторов на рассмотрение в Прокуратуру и все дела; а если правительство этого не хочет или кто то там этому препятствует- пособник врага-иноагент и к стенке.
Нужна политическая воля, как и с бомбёжками путей ж/д сообщения - вмиг вся зарубежная доставка в Украину остановиться - только КОМУ это нужно и кому это ВЫГОДНО??
И где тогда ВРАГ сидит: - в Кремле или на Банковской??
И кто тогда - главный ИНОАГЕНТ ??
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1190
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 14:19
#3709
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24 февраля - в Кремлевском дворце дают "Лебединое озеро" /
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1190
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 14:21
#3710
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Цитата:
ACROS:
на рассмотрение в Прокуратуру и все дела

а там Прокуратура не помогла бы . Договор до 2025 года был .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3870
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 14:43
#3711
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Цитата:
YESNO:
Договор до 2025 года был


Мне кажется Путин в своей стране ХОЗЯИН, по крайней мере был до этого и решить эту проблему - это его политическая воля, тем более Запад заморозил и собирается конфисковать зарубежные активы России в пользу Украины, как бы пустить на репатриацию, кстати прецедент уже есть.
На этой волне и в ответку Западу,ну кто ему помешает сделать так ?? Что сопли мазать?? Он же крутой пацан.

Цитата:
YESNO:
"Лебединое озеро"


19 августа 1991 года целый день по ЦТ показывали "Лебединое озеро" и после этого произошёл путч: - , арестовали Горби, потом Ельцын и его друзья, которым он говорил: -"...боже, храни Америку...", арестовали весь генералитет Минобороны СССР, арестовали Павлова -Пред.Сов.Мина СССР, Крючкова - Пред.КГБ СССР, Янаева - вице президента СССР, Пуго - министра МВД СССР, Язова - министра обороны СССР и в декабре СССР - распался.
Так что "Лебединое озеро" - печально-знаковое произведение и предшественник чего то нехорошего.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3841
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 14:56
#3712
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Цитата:
ACROS:
Тогда можно и предположить что товарищ Си, сказал Путину: - "...не вздумай бомбить ж/д пути, мосту, транспортные коммуникации с Западом, я бабки на них зарабатываю, если что пойдёт не так по твоей милости, "Силу Сибири"- можешь сунуть себе в одно место....".


Руководители Китая корректные товарищи, никогда от них не слышал чтобы они говорили: будем мочить на дальних подступах, сортирах, небольшое подлётное время до Великобританий и.т.д. Сегодня выше в посте за №3683 отметил, что такое гопническое поведение положительным результатам не приводит. Китай придерживается международных договоров, соглашении и их исполняет, не захочет подпадать под вторичные санкции и.т.д. в первую очередь занимается своей экономикой. По газопроводу "Сила Сибири", далее будут дешевый газ качать, также и по нефти.

На второй день вторжения РФ в Украину вы отмечали: Китаю надо воспользоватся ситуацией и захватить Тайвань: никто этого и не заметит. Тогда со своей стороны написал:

Кайрат стайер: Китай навряд ли пойдёт на такие шаги, товарооборот между Китаем и США с каждым годом растет. В случае вторжения США и Европа санкциями продавят, это только великой России санкций на пользу.

Обсуждали на форуме за товарооборот между Китаем и США в марте 2020 года, цитирую:Кайрат стайер: Следует отметить, что товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками по итогам 2019 года составил 541,22 миллиарда долларов, что на 14,6% ниже показателя 2018 года. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2019 года вырос на 3,4% и составил $110,75 млрд. Получается товарооборот между Китаем и США почти в 5 раз больше чем с Китаем и РФ.Отмечают, что Китай начал отказываться от российской нефти вслед за Европой.

При этом Китай придерживается международных договоров, соглашении и.т.д. и опасаются работать «Роснефтью» и его дочерними компаниями, полагая, что санкции США могут быть резко ужесточены. Ну и многие будут стремиться закупать нефть у Саудовской Аравии.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3841
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 15:08
#3713
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Цитата:
111:
Главное ляпнуть..


Да отмечается такое, с его стороны. Процитирую, не как обычно себя, а скептика от 28.02.2022 года:

Skeptic: Через две-три недели новая Украина вступит и в ЕАЭС, и в ОДКБ. Европа угомонится и начнёт делать попытки договариваться с Россией.
Всё будет хорошо.

Скоро как год будет, презренная Европа никак не угомонится.

Подробнее здесь:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1346
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 15:15
#3714
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Цитата:
Kairat stayer:
Процитирую, не как обычно себя, а скептика от 28.02.2022 года:

И как это вы всё успеваете? Я себя то и не вижу и не отслеживаю, только то, что на текущей страничке.Прямо восторг и восхищение!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3841
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 15:36
#3715
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Цитата:
saba:
И как это вы всё успеваете? Я себя то и не вижу и не отслеживаю, только то, что на текущей страничке.Прямо восторг и восхищение!


Я человек простой, есть же выражение: не злопамятный, просто память хорошая. Ещё и рифмоплётством пытаюсь заниматься, мемы создавать.

Во, вспомнил, выше про корректность в обшениях разговор вели. Но и тут ведь некоторые товарищи могут сказать ты салага, мол ещё не дорос до моих лет и.т.д. Аксакалам наверное можно так говорить, кстати мы с тобой ровесники.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1346
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 15:36
#3716
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Ещё одного перебежчика казнили кувалдой в ЧВК "Вагнер" я не смотрел, не люблю такие сцены, телеканал Белсат отмечает, на этот раз подано более мягко, то место, куда попадает кувалда размыто. Меня поражает разве это не преступление? Когда украинский военнослужащий расстрелял пленных, это тоже преступление, СК РФ сразу возбудил уголовное дело, а тут сами выкладывают какие то средневековые казни и ничего? В первый раз прокатило, будем продолжать? Чем тогда ЧВК отличается от ИГИЛ с их отрезанием голов?

[Исправлено: saba, 13.02.2023 - 15:40]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23036
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 16:51
#3717
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Цитата:
Kairat stayer:
Skeptic: Через две-три недели новая Украина вступит и в ЕАЭС, и в ОДКБ. Европа угомонится и начнёт делать попытки договариваться с Россией. Всё будет хорошо.

Да, пользователь видно, что врет всегда..
Ни слова правды так и не сказал за все это время..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23036
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 16:53
#3718
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Цитата:
Kairat stayer:
Скоро как год будет, презренная Европа никак не угомонится.

Хех..
И врет он почти год, 28 февраля будем справлять открытую ложь наших Z-патриотов...
Его лично.
Остальных это 24е..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7330
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 17:30
#3719
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Цитата:
111:

----Марик , радуйся !!! :lol: ***«Американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с “Исламским государством” [ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ] и “Аль-Каидой” [запрещена в РФ], для совершения терактов на территории России и в странах СНГ», — заявили в СВР со ссылкой на поступившие данные, «заслуживающие доверия». По информации СВР, в январе 2023 г. было отобрано 60 боевиков, у которых есть опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. Сейчас они проходят подготовку на американской базе Эт-Танф в Сирии, утверждают российские спецслужбы. В СВР уточнили, что США планируют забросить боевиков малыми группами на территорию России «в ближайшее время». Отмечается, что им поручено осуществлять теракты против дипломатов, госслужащих, силовиков и личного состава вооруженных сил. Предполагается, что боевики будут взаимодействовать с подпольными ячейками международных террористических группировок, в том числе «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ), «Джамаат Ансарулла» и «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в РФ), добавили в пресс-службе. Кроме того, США намерены привлечь выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23036
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 19:15
#3720
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Цитата:
Гога:
заслуживающие доверия». П

Ога..
Как у Пригожина, за него уже воюют 100 миллионов амереканцев..
У тебя источники, так себе..
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