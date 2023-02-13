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ACROS:

Тогда можно и предположить что товарищ Си, сказал Путину: - "...не вздумай бомбить ж/д пути, мосту, транспортные коммуникации с Западом, я бабки на них зарабатываю, если что пойдёт не так по твоей милости, "Силу Сибири"- можешь сунуть себе в одно место....".

Цитата:Руководители Китая корректные товарищи, никогда от них не слышал чтобы они говорили: будем мочить на дальних подступах, сортирах, небольшое подлётное время до Великобританий и.т.д. Сегодня выше в посте за №3683 отметил, что такое гопническое поведение положительным результатам не приводит. Китай придерживается международных договоров, соглашении и их исполняет, не захочет подпадать под вторичные санкции и.т.д. в первую очередь занимается своей экономикой. По газопроводу "Сила Сибири", далее будут дешевый газ качать, также и по нефти.На второй день вторжения РФ в Украину вы отмечали: Китаю надо воспользоватся ситуацией и захватить Тайвань: никто этого и не заметит. Тогда со своей стороны написал:Кайрат стайер: Китай навряд ли пойдёт на такие шаги, товарооборот между Китаем и США с каждым годом растет. В случае вторжения США и Европа санкциями продавят, это только великой России санкций на пользу.Обсуждали на форуме за товарооборот между Китаем и США в марте 2020 года, цитирую:Кайрат стайер: Следует отметить, что товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками по итогам 2019 года составил 541,22 миллиарда долларов, что на 14,6% ниже показателя 2018 года. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2019 года вырос на 3,4% и составил $110,75 млрд. Получается товарооборот между Китаем и США почти в 5 раз больше чем с Китаем и РФ.Отмечают, что Китай начал отказываться от российской нефти вслед за Европой.При этом Китай придерживается международных договоров, соглашении и.т.д. и опасаются работать «Роснефтью» и его дочерними компаниями, полагая, что санкции США могут быть резко ужесточены. Ну и многие будут стремиться закупать нефть у Саудовской Аравии.Подробнее здесь: