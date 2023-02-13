Отправлено: - 17:08

ACROS:

Редакция вы можете это узнать по своим каналам ?? И вообще огласить весь список - кустанайцев удостоенных внесения в этот список и как его составляли: - как обычно КЕЛЕЙНО или же всенародно с привлечением широкой общественности ??

Цитата:Да, мы планируем отправить запросы в акиматы городов и районов.