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≡ Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46166
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 13.02.23 - 15:52
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В Казахстане планируют сменить 3 тысячи идеологически устаревших названий городов и улиц. Об этом заявил заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов в ответе на депутатский запрос.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1584
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 13.02.23 - 17:08
#15
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Цитата:
ACROS:
Редакция вы можете это узнать по своим каналам ?? И вообще огласить весь список - кустанайцев удостоенных внесения в этот список и как его составляли: - как обычно КЕЛЕЙНО или же всенародно с привлечением широкой общественности ??

Да, мы планируем отправить запросы в акиматы городов и районов.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9011
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 13.02.23 - 17:14
#16
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Цитата:
ACROS:
И вообще огласить весь список - кустанайцев

Помнится был такой несколько лет назад при первой волне ономастического приступа... подписанный замакима области, известным сенатором.

Цитата:
ACROS:
Предлагаю восстановить стеллу установленную в советские годы в ЗТБ с орденами Ленина и Октябрьской революции,

А вот и она
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3870
Re: Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в...
Отправлено: 13.02.23 - 17:38
#17
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Цитата:
yudjin:
покинуть здания, построенные в идеологически устаревший период...


Уф-ф-ф-ф-: - дышать как то легче стало: - хотя я и не клевещу на СССР, но тем не менее - чем чёрт не шутить- вдруг кто то в погонах скажет, постучавшись ночью ровно в 4 утра ".. с вещами на выход..": - живу в доме построенном уже в как бы независимом Казахстане, в 2015 году в мк-не "Жана Кала", правда надо думать- трубы отопления, подвода воды и канализации проведены ещё в годы Советской власти, при моих колегах-парторгах различных СМУ и СПМК.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3870
Re: Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в...
Отправлено: 13.02.23 - 17:52
#18
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Цитата:
yudjin:
А вот и она


Это же круто: - два ордена Ленина - не каждый город и область в СССР имели такие награды, даже города-герои не имели таких орденов, им звание Героя присваивались, но орденами Ленина вроде они не награждались ( если присваивалось звание Героя Соц.труда или Героя Сов.Союза, то с вручением медали Героя одновременно награждали и орденом Ленина )
Интересно: - сейчас города и области награждают орденами - что то я не слыхал что бы это делали в Независимом Казахстане.
Были разговоры, на уровне бытовых, правда это или нет не знаю: - что при получении якобы именно третьего ордена Ленина - всё население области освобождалось от подоходного налога, хотя было правило: - подряд именно тремя орденами Ленина не награждали; после второго ордена автоматом шло звание Героя Соц. труда.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3870
Re: Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в...
Отправлено: 13.02.23 - 18:07
#19
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Цитата:
yudjin:
подписанный замакима области, известным сенатором.


Какой из них - Бектурганов, Карплюк, Нурмагамбетов - они все трое подряд были зам.акимами области и все трое подряд были и есть "известными" сенаторами ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7330
Re: Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в...
Отправлено: 13.02.23 - 18:38
#20
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---Сделайте как в Монголии ---***Большая часть населения Монголии сегодня ведёт оседлый образ жизни, но дух кочевничества сохраняется в менталитете нации. Некоторые семьи по сей день мигрируют с места на место и перевозят с собой юрты, весь домашний скарб, животных. Именно поэтому в Монголии отсутствуют адреса в нашем привычном понимании. Временные поселения порой совершенно меняют облик городов и улиц. Власти Монголии нашли решение и введи в обиход Универсальную адресную систему. Naturalareacode - это международная система естественных региональных кодов, которая широко применяется в картографии. С ее помощью можно давать адреса и целым населенным пунктам, и отдельным домам, и учреждениям. Вместо названий улиц, индексов, номеров домов и квартир в ней используется набор букв. Самые маленькие объекты имеют, кстати, самые длинные адреса. Местоположение любой юрты или дома определяется в данной системе с точностью до одного метра.
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