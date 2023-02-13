ACROS: Редакция вы можете это узнать по своим каналам ?? И вообще огласить весь список - кустанайцев удостоенных внесения в этот список и как его составляли: - как обычно КЕЛЕЙНО или же всенародно с привлечением широкой общественности ??
Да, мы планируем отправить запросы в акиматы городов и районов.
yudjin: покинуть здания, построенные в идеологически устаревший период...
Уф-ф-ф-ф-: - дышать как то легче стало: - хотя я и не клевещу на СССР, но тем не менее - чем чёрт не шутить- вдруг кто то в погонах скажет, постучавшись ночью ровно в 4 утра ".. с вещами на выход..": - живу в доме построенном уже в как бы независимом Казахстане, в 2015 году в мк-не "Жана Кала", правда надо думать- трубы отопления, подвода воды и канализации проведены ещё в годы Советской власти, при моих колегах-парторгах различных СМУ и СПМК.
Это же круто: - два ордена Ленина - не каждый город и область в СССР имели такие награды, даже города-герои не имели таких орденов, им звание Героя присваивались, но орденами Ленина вроде они не награждались ( если присваивалось звание Героя Соц.труда или Героя Сов.Союза, то с вручением медали Героя одновременно награждали и орденом Ленина ) Интересно: - сейчас города и области награждают орденами - что то я не слыхал что бы это делали в Независимом Казахстане. Были разговоры, на уровне бытовых, правда это или нет не знаю: - что при получении якобы именно третьего ордена Ленина - всё население области освобождалось от подоходного налога, хотя было правило: - подряд именно тремя орденами Ленина не награждали; после второго ордена автоматом шло звание Героя Соц. труда.
---Сделайте как в Монголии ---***Большая часть населения Монголии сегодня ведёт оседлый образ жизни, но дух кочевничества сохраняется в менталитете нации. Некоторые семьи по сей день мигрируют с места на место и перевозят с собой юрты, весь домашний скарб, животных. Именно поэтому в Монголии отсутствуют адреса в нашем привычном понимании. Временные поселения порой совершенно меняют облик городов и улиц. Власти Монголии нашли решение и введи в обиход Универсальную адресную систему. Naturalareacode - это международная система естественных региональных кодов, которая широко применяется в картографии. С ее помощью можно давать адреса и целым населенным пунктам, и отдельным домам, и учреждениям. Вместо названий улиц, индексов, номеров домов и квартир в ней используется набор букв. Самые маленькие объекты имеют, кстати, самые длинные адреса. Местоположение любой юрты или дома определяется в данной системе с точностью до одного метра.
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