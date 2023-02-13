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≡ Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46166
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 13.02.23 - 15:52
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В Казахстане планируют сменить 3 тысячи идеологически устаревших названий городов и улиц. Об этом заявил заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов в ответе на депутатский запрос.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5870
Re: Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в...
Отправлено: 13.02.23 - 15:52
#1
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Опять двадцать пять. Что же это такое?
Зачем нервировать людей, строите свою улицу, новую и именуйте как хотите, а те что есть пусть остаются как есть
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1018
Re: Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в...
Отправлено: 13.02.23 - 15:58
#2
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Вот оно то, что не дает процветать новому Казахстану. Поменяем названия и заживем!!!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9011
Re: Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в...
Отправлено: 13.02.23 - 16:14
#3
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А, вот ЖАНА КАЗАКСТАН!
Вот в чем смысл... вывески менять!
Интересно, а идеологически устаревшее название Назарбаева тоже уберут?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1346
Re: Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в...
Отправлено: 13.02.23 - 16:19
#4
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Это тот самый Кульгинов, который был акимом Астаны? Какие они непотопляемые, там ничего хорошего не сделал и стал вице премьером. Опять попахивает непрофессионализмом. Нужны сейчас государству какие либо недовольство , волнение населения? Я уже говорил для человека нужна самоидентификация. Человеку вообще всё равно, кто такой Ворошилов, но словосочетание улица Ворошилова вызывает в нём ассоциацию с малой Родиной, с местом где он родился , где остались самые тёплые детские воспоминания. А тут бац и переименование. Я уж не говорю о том, что у многих людей разные взгляды на идеологию. Навели бы порядок с существующими названиями. В частности в Костанае. Зачем 5 улиц Челябинских, 6 Кустанайских, со вхождение Красного партизан(Амангельды) в черту города стало три улицы Зеленая, 2 Целиинная, 2 Степная и т.д
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3870
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 13.02.23 - 16:21
#5
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Цитата://При присвоении названия обязательно учитывается мнение местных жителей и изучается история предлагаемого наименования", - говорится в документе.//

Неужели ?? И кто же эти МЕСТНЫЕ жители - как всегда группа переехавших из ауыла в город неравнодушных и активно настроенных пенсионеров и общественных деятелей, предложившие переименовать название ставшую в один момент идеологически устаревшим улицу великого Абая на новое название ставшим в один момент идеологически современным в улицу не менее великого, а местами может и более великим, правда только на тот момент- Нурсултана Назарбаева, и ставшим после кантара 2022 года уже, я так думаю, - идеологически УСТАРЕВШИМ и как властям выйти из этой в общем то щекотливой ситуации ??

Цитата://сформирован список исторических личностей из числа деятелей, внесших большой вклад в развитие государства и общества.//

Терзают смутные подозрения что тут не обошлось без родо-племенных связей и без тесной привязки к внесению большого вклада в развитие государства и общества.

Интересно, есть ли в этих списках простой комбайнёр, незаслуженно забытый житель Кустанайского района из отделения Черновицы совхоза им Павлова, села Борис-Романовка, первый из казахов-комбайнёров получивший звание Героя Социалистического Труда за уборку хлеба в 1957 году и премированный поездкой в Москву на ВДНХ - Жансултан Демеев ??

Редакция вы можете это узнать по своим каналам ??
И вообще огласить весь список - кустанайцев удостоенных внесения в этот список и как его составляли: - как обычно КЕЛЕЙНО или же всенародно с привлечением широкой общественности ??

[Исправлено: ACROS, 13.02.2023 - 16:27]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9011
Re: Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в...
Отправлено: 13.02.23 - 16:22
#6
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Чтобы быть логичным, предлагаю разного рода чиновникам покинуть здания, построенные в идеологически устаревший период... здания Обкомов, Горисполомов, Райисполкомов...
Отказаться от званий и медалей полученных ими и родственниками в идеологически устаревший период, которыми принято хвастаться на тоях и похоронах.
Перестать пользоваться железной дорогой, построенной в идеологически устаревший период.
Хватит использовать здания ТЭЦ, больниц, школ, музеев, домов культур построенных в идеологически устаревший период.
Хватит паразитировать на всем советском!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9011
Re: Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в...
Отправлено: 13.02.23 - 16:30
#7
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Цитата:
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане

Как грится дурной пример заразителен.

На Украине в 2022 году переименовали более двух тысяч "слишком русских" топонимов
За прошлый год власти Украины переименовали 2213 городов, посёлков, улиц, парков, площадей и других топонимов в рамках кампании по "дерусификации" страны. Такую статистику приводит в пятницу интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на данные Transparency International Ukraine.

Лидером по количеству переименований за последний год стал Киев, где "дерусифицировали" 237 топонимов и даже один теплоход.
На втором месте — город Винница, где переименовали 232 названия, на третьем — Кривой Рог — 183 названия. В пятёрку лидеров издание также отнесло Каменское (бывший Днепродзержинск в Днепропетровской области) и город Сумы.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3870
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 13.02.23 - 16:40
#8
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Цитата:
yudjin:
Отказаться от званий и медалей полученных ими и родственниками в идеологически устаревший период, которыми принято хвастаться на тоях и похоронах.


Предлагаю восстановить стеллу установленную в советские годы в ЗТБ с орденами Ленина и Октябрьской революции, заработанную тружениками полей и ферм совхозов - это в их честь и за их труд область была награждена этими орденами.
Это же и пой сей день круто- два ордена Ленина!!
Также восстановить точно такую же стеллу установленную на границе с Актюбинской областью.
Заметил: - когда ветераны труда надевают свои ордена и медали к праздникам: - ордена полученные в СССР навешиваются первыми и после них ордена полученные в независимом Казахстане и располагаются они строго слева-направо.
P.S. На похоронах что то не замечал людей с орденами на груди, да и на тоях никто не надевает их.
Только в дни праздновании Дня с/х, Дня Независимости и Республики и когда президент и акимы бывают в районах то тогда власть просит ветеранов одеть свои награды.

[Исправлено: ACROS, 13.02.2023 - 16:42]
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1711
Re: Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в...
Отправлено: 13.02.23 - 16:42
#9
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Смотри ка, и Дорожную карту под это дело замутили.Это уже не какая-то инициатива, а целенаправленная политика государства.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23036
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 13.02.23 - 16:42
#10
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Конечно, давно пора..
Вон Украина затянула с этим, сразу хозяева в кавычках начали находиться..
У нашего прошлого руководства не хватало силы воли, избавиться от наследства советского тоталитаризма, надеюсь у будущего эта сила воли будет..
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1711
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 13.02.23 - 16:46
#11
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Цитата:
111:

Без советского наследства голая задница замерзнет, как нынешняя зима показала.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23036
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 13.02.23 - 16:49
#12
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Цитата:
КГСПС:
Без советского наследства голая задница замерзнет

Есть Литва, Польша, ГДР, Словакия..
У них там да, наверно все отморозило, опять хотят в СССР?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23036
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 13.02.23 - 16:59
#13
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В Рудном одна квартира осталась, на улице, названной в честь того, кто начал революцию с убийства детей царя своего..
Пусть кто не хочет переименования, назовет свой дом домом Гитлера..
Ровно тоже самое..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9011
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 13.02.23 - 17:00
#14
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Цитата:
ACROS:
P.S. На похоронах что то не замечал людей с орденами на груди, да и на тоях никто не надевает их.

Я про то, что когда умирает заслуженный и уважаемый всегда начинают послужной список с званий советского времени. Ну если названия советские опостылели и устарели, тогда и про звания надо забыть.
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