Отправлено: - 16:40

yudjin:

Отказаться от званий и медалей полученных ими и родственниками в идеологически устаревший период, которыми принято хвастаться на тоях и похоронах.

[Исправлено: ACROS, 13.02.2023 - 16:42]

Цитата:Предлагаю восстановить стеллу установленную в советские годы в ЗТБ с орденами Ленина и Октябрьской революции, заработанную тружениками полей и ферм совхозов - это в их честь и за их труд область была награждена этими орденами.Это же и пой сей день круто- два ордена Ленина!!Также восстановить точно такую же стеллу установленную на границе с Актюбинской областью.Заметил: - когда ветераны труда надевают свои ордена и медали к праздникам: - ордена полученные в СССР навешиваются первыми и после них ордена полученные в независимом Казахстане и располагаются они строго слева-направо.P.S. На похоронах что то не замечал людей с орденами на груди, да и на тоях никто не надевает их.Только в дни праздновании Дня с/х, Дня Независимости и Республики и когда президент и акимы бывают в районах то тогда власть просит ветеранов одеть свои награды.