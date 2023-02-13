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Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46166
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 13.02.23 - 15:52
В Казахстане планируют сменить 3 тысячи идеологически устаревших названий городов и улиц. Об этом заявил заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов в ответе на депутатский запрос.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5870
Re: Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в...
Отправлено: 13.02.23 - 15:52
Опять двадцать пять. Что же это такое?
Зачем нервировать людей, строите свою улицу, новую и именуйте как хотите, а те что есть пусть остаются как есть
Зачем нервировать людей, строите свою улицу, новую и именуйте как хотите, а те что есть пусть остаются как есть
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1018
Re: Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в...
Отправлено: 13.02.23 - 15:58
Вот оно то, что не дает процветать новому Казахстану. Поменяем названия и заживем!!!
Re: Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в...
Отправлено: 13.02.23 - 16:14
А, вот ЖАНА КАЗАКСТАН!
Вот в чем смысл... вывески менять!
Интересно, а идеологически устаревшее название Назарбаева тоже уберут?
Вот в чем смысл... вывески менять!
Интересно, а идеологически устаревшее название Назарбаева тоже уберут?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1346
Re: Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в...
Отправлено: 13.02.23 - 16:19
Это тот самый Кульгинов, который был акимом Астаны? Какие они непотопляемые, там ничего хорошего не сделал и стал вице премьером. Опять попахивает непрофессионализмом. Нужны сейчас государству какие либо недовольство , волнение населения? Я уже говорил для человека нужна самоидентификация. Человеку вообще всё равно, кто такой Ворошилов, но словосочетание улица Ворошилова вызывает в нём ассоциацию с малой Родиной, с местом где он родился , где остались самые тёплые детские воспоминания. А тут бац и переименование. Я уж не говорю о том, что у многих людей разные взгляды на идеологию. Навели бы порядок с существующими названиями. В частности в Костанае. Зачем 5 улиц Челябинских, 6 Кустанайских, со вхождение Красного партизан(Амангельды) в черту города стало три улицы Зеленая, 2 Целиинная, 2 Степная и т.д
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3870
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 13.02.23 - 16:21
Цитата://При присвоении названия обязательно учитывается мнение местных жителей и изучается история предлагаемого наименования", - говорится в документе.//
Неужели ?? И кто же эти МЕСТНЫЕ жители - как всегда группа переехавших из ауыла в город неравнодушных и активно настроенных пенсионеров и общественных деятелей, предложившие переименовать название ставшую в один момент идеологически устаревшим улицу великого Абая на новое название ставшим в один момент идеологически современным в улицу не менее великого, а местами может и более великим, правда только на тот момент- Нурсултана Назарбаева, и ставшим после кантара 2022 года уже, я так думаю, - идеологически УСТАРЕВШИМ и как властям выйти из этой в общем то щекотливой ситуации ??
Цитата://сформирован список исторических личностей из числа деятелей, внесших большой вклад в развитие государства и общества.//
Терзают смутные подозрения что тут не обошлось без родо-племенных связей и без тесной привязки к внесению большого вклада в развитие государства и общества.
Интересно, есть ли в этих списках простой комбайнёр, незаслуженно забытый житель Кустанайского района из отделения Черновицы совхоза им Павлова, села Борис-Романовка, первый из казахов-комбайнёров получивший звание Героя Социалистического Труда за уборку хлеба в 1957 году и премированный поездкой в Москву на ВДНХ - Жансултан Демеев ??
Редакция вы можете это узнать по своим каналам ??
И вообще огласить весь список - кустанайцев удостоенных внесения в этот список и как его составляли: - как обычно КЕЛЕЙНО или же всенародно с привлечением широкой общественности ??
[Исправлено: ACROS, 13.02.2023 - 16:27]
Неужели ?? И кто же эти МЕСТНЫЕ жители - как всегда группа переехавших из ауыла в город неравнодушных и активно настроенных пенсионеров и общественных деятелей, предложившие переименовать название ставшую в один момент идеологически устаревшим улицу великого Абая на новое название ставшим в один момент идеологически современным в улицу не менее великого, а местами может и более великим, правда только на тот момент- Нурсултана Назарбаева, и ставшим после кантара 2022 года уже, я так думаю, - идеологически УСТАРЕВШИМ и как властям выйти из этой в общем то щекотливой ситуации ??
Цитата://сформирован список исторических личностей из числа деятелей, внесших большой вклад в развитие государства и общества.//
Терзают смутные подозрения что тут не обошлось без родо-племенных связей и без тесной привязки к внесению большого вклада в развитие государства и общества.
Интересно, есть ли в этих списках простой комбайнёр, незаслуженно забытый житель Кустанайского района из отделения Черновицы совхоза им Павлова, села Борис-Романовка, первый из казахов-комбайнёров получивший звание Героя Социалистического Труда за уборку хлеба в 1957 году и премированный поездкой в Москву на ВДНХ - Жансултан Демеев ??
Редакция вы можете это узнать по своим каналам ??
И вообще огласить весь список - кустанайцев удостоенных внесения в этот список и как его составляли: - как обычно КЕЛЕЙНО или же всенародно с привлечением широкой общественности ??
[Исправлено: ACROS, 13.02.2023 - 16:27]
Re: Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в...
Отправлено: 13.02.23 - 16:22
Чтобы быть логичным, предлагаю разного рода чиновникам покинуть здания, построенные в идеологически устаревший период... здания Обкомов, Горисполомов, Райисполкомов...
Отказаться от званий и медалей полученных ими и родственниками в идеологически устаревший период, которыми принято хвастаться на тоях и похоронах.
Перестать пользоваться железной дорогой, построенной в идеологически устаревший период.
Хватит использовать здания ТЭЦ, больниц, школ, музеев, домов культур построенных в идеологически устаревший период.
Хватит паразитировать на всем советском!
Отказаться от званий и медалей полученных ими и родственниками в идеологически устаревший период, которыми принято хвастаться на тоях и похоронах.
Перестать пользоваться железной дорогой, построенной в идеологически устаревший период.
Хватит использовать здания ТЭЦ, больниц, школ, музеев, домов культур построенных в идеологически устаревший период.
Хватит паразитировать на всем советском!
Re: Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в...
Отправлено: 13.02.23 - 16:30
Цитата:
Как грится дурной пример заразителен.
На Украине в 2022 году переименовали более двух тысяч "слишком русских" топонимов
За прошлый год власти Украины переименовали 2213 городов, посёлков, улиц, парков, площадей и других топонимов в рамках кампании по "дерусификации" страны. Такую статистику приводит в пятницу интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на данные Transparency International Ukraine.
Лидером по количеству переименований за последний год стал Киев, где "дерусифицировали" 237 топонимов и даже один теплоход.
На втором месте — город Винница, где переименовали 232 названия, на третьем — Кривой Рог — 183 названия. В пятёрку лидеров издание также отнесло Каменское (бывший Днепродзержинск в Днепропетровской области) и город Сумы.
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Как грится дурной пример заразителен.
На Украине в 2022 году переименовали более двух тысяч "слишком русских" топонимов
За прошлый год власти Украины переименовали 2213 городов, посёлков, улиц, парков, площадей и других топонимов в рамках кампании по "дерусификации" страны. Такую статистику приводит в пятницу интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на данные Transparency International Ukraine.
Лидером по количеству переименований за последний год стал Киев, где "дерусифицировали" 237 топонимов и даже один теплоход.
На втором месте — город Винница, где переименовали 232 названия, на третьем — Кривой Рог — 183 названия. В пятёрку лидеров издание также отнесло Каменское (бывший Днепродзержинск в Днепропетровской области) и город Сумы.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3870
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 13.02.23 - 16:40
Цитата:
Предлагаю восстановить стеллу установленную в советские годы в ЗТБ с орденами Ленина и Октябрьской революции, заработанную тружениками полей и ферм совхозов - это в их честь и за их труд область была награждена этими орденами.
Это же и пой сей день круто- два ордена Ленина!!
Также восстановить точно такую же стеллу установленную на границе с Актюбинской областью.
Заметил: - когда ветераны труда надевают свои ордена и медали к праздникам: - ордена полученные в СССР навешиваются первыми и после них ордена полученные в независимом Казахстане и располагаются они строго слева-направо.
P.S. На похоронах что то не замечал людей с орденами на груди, да и на тоях никто не надевает их.
Только в дни праздновании Дня с/х, Дня Независимости и Республики и когда президент и акимы бывают в районах то тогда власть просит ветеранов одеть свои награды.
[Исправлено: ACROS, 13.02.2023 - 16:42]
yudjin:
Отказаться от званий и медалей полученных ими и родственниками в идеологически устаревший период, которыми принято хвастаться на тоях и похоронах.
Отказаться от званий и медалей полученных ими и родственниками в идеологически устаревший период, которыми принято хвастаться на тоях и похоронах.
Предлагаю восстановить стеллу установленную в советские годы в ЗТБ с орденами Ленина и Октябрьской революции, заработанную тружениками полей и ферм совхозов - это в их честь и за их труд область была награждена этими орденами.
Это же и пой сей день круто- два ордена Ленина!!
Также восстановить точно такую же стеллу установленную на границе с Актюбинской областью.
Заметил: - когда ветераны труда надевают свои ордена и медали к праздникам: - ордена полученные в СССР навешиваются первыми и после них ордена полученные в независимом Казахстане и располагаются они строго слева-направо.
P.S. На похоронах что то не замечал людей с орденами на груди, да и на тоях никто не надевает их.
Только в дни праздновании Дня с/х, Дня Независимости и Республики и когда президент и акимы бывают в районах то тогда власть просит ветеранов одеть свои награды.
[Исправлено: ACROS, 13.02.2023 - 16:42]
Re: Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в...
Отправлено: 13.02.23 - 16:42
Смотри ка, и Дорожную карту под это дело замутили.Это уже не какая-то инициатива, а целенаправленная политика государства.
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 13.02.23 - 16:42
Конечно, давно пора..
Вон Украина затянула с этим, сразу хозяева в кавычках начали находиться..
У нашего прошлого руководства не хватало силы воли, избавиться от наследства советского тоталитаризма, надеюсь у будущего эта сила воли будет..
Вон Украина затянула с этим, сразу хозяева в кавычках начали находиться..
У нашего прошлого руководства не хватало силы воли, избавиться от наследства советского тоталитаризма, надеюсь у будущего эта сила воли будет..
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 13.02.23 - 16:46
Цитата:
Без советского наследства голая задница замерзнет, как нынешняя зима показала.
111:
Без советского наследства голая задница замерзнет, как нынешняя зима показала.
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 13.02.23 - 16:49
Цитата:
Есть Литва, Польша, ГДР, Словакия..
У них там да, наверно все отморозило, опять хотят в СССР?
КГСПС:
Без советского наследства голая задница замерзнет
Без советского наследства голая задница замерзнет
Есть Литва, Польша, ГДР, Словакия..
У них там да, наверно все отморозило, опять хотят в СССР?
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 13.02.23 - 16:59
В Рудном одна квартира осталась, на улице, названной в честь того, кто начал революцию с убийства детей царя своего..
Пусть кто не хочет переименования, назовет свой дом домом Гитлера..
Ровно тоже самое..
Пусть кто не хочет переименования, назовет свой дом домом Гитлера..
Ровно тоже самое..
Около 3 тысяч улиц и населенных пунктов переименуют в Казахстане
Отправлено: 13.02.23 - 17:00
Цитата:
Я про то, что когда умирает заслуженный и уважаемый всегда начинают послужной список с званий советского времени. Ну если названия советские опостылели и устарели, тогда и про звания надо забыть.
ACROS:
P.S. На похоронах что то не замечал людей с орденами на груди, да и на тоях никто не надевает их.
P.S. На похоронах что то не замечал людей с орденами на груди, да и на тоях никто не надевает их.
Я про то, что когда умирает заслуженный и уважаемый всегда начинают послужной список с званий советского времени. Ну если названия советские опостылели и устарели, тогда и про звания надо забыть.
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