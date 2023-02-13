Re: Нападение на детей в Петропавловске: во всех школах...

Отправлено: - 14:27

Помню у нас после школы половина класса в психушку забрали, перед армией.

Тогда в 1988м нужны были только здоровые.

В оконцовке какой то военный приехал в психушку из за недобора и всех нафиг забрал в армию..