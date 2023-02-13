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≡ Две несовершеннолетних рудничанки пытались сбежать в Актау
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46165
Две несовершеннолетних рудничанки пытались сбежать в Актау
Отправлено: 13.02.23 - 14:15
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Когда девочек нашли, они объяснили свой поступок желанием встретиться с друзьями. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23030
Re: Две несовершеннолетних рудничанки пытались сбежать в Актау
Отправлено: 13.02.23 - 14:15
#1
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Сколько помню, деревенские всегда катались, то с партизанами уезжали , то с другими камазистами, уезжали в город, там гуляли по полной, потом приезжали и опять ходили целомудренными и святыми в поселке..
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3864
Re: Две несовершеннолетних рудничанки пытались сбежать в Актау
Отправлено: 13.02.23 - 14:28
#2
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Айка - это женское имя и одноимённый фильм, а правильно будет написать - станция Айке в Айтекебикинском районе ( бывший Комсомольский район) .
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