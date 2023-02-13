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≡ Нападение на детей в Петропавловске: во всех школах Казахстана проведут проверки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46165
Нападение на детей в Петропавловске: во всех школах Казахстана проведут проверки
Отправлено: 13.02.23 - 14:27
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Управлениям образования областей, городов республиканского значения поручено провести проверки безопасности во всех общеобразовательных школах страны.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23030
Re: Нападение на детей в Петропавловске: во всех школах...
Отправлено: 13.02.23 - 14:27
#1
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Помню у нас после школы половина класса в психушку забрали, перед армией.
Тогда в 1988м нужны были только здоровые.
В оконцовке какой то военный приехал в психушку из за недобора и всех нафиг забрал в армию..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23030
Re: Нападение на детей в Петропавловске: во всех школах...
Отправлено: 13.02.23 - 14:28
#2
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Еще блин и держали в закрытом отделении, 11е по моему..
Это с клетками как буйных..
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