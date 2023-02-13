Цитата:
YESNO:
Договор до 2025 года был
Мне кажется Путин в своей стране ХОЗЯИН, по крайней мере был до этого и решить эту проблему - это его политическая воля, тем более Запад заморозил и собирается конфисковать зарубежные активы России в пользу Украины, как бы пустить на репатриацию, кстати прецедент уже есть.
На этой волне и в ответку Западу,ну кто ему помешает сделать так ?? Что сопли мазать?? Он же крутой пацан.
Цитата:
YESNO:
"Лебединое озеро"
19 августа 1991 года целый день по ЦТ показывали "Лебединое озеро" и после этого произошёл путч: - , арестовали Горби, потом Ельцын и его друзья, которым он говорил: -"...боже, храни Америку...", арестовали весь генералитет Минобороны СССР, арестовали Павлова -Пред.Сов.Мина СССР, Крючкова - Пред.КГБ СССР, Янаева - вице президента СССР, Пуго - министра МВД СССР, Язова - министра обороны СССР и в декабре СССР - распался.
Так что "Лебединое озеро" - печально-знаковое произведение и предшественник чего то нехорошего.