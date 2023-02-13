Отправлено: - 13:54

Kairat stayer:

Получается товарооборот Китая с ЕС и США превышает почти в 8 раз товарооборот с Россией.

Цитата:Тогда можно и предположить что товарищ Си, сказал Путину: - "...не вздумай бомбить ж/д пути, мосту, транспортные коммуникации с Западом, я бабки на них зарабатываю, если что пойдёт не так по твоей милости, "Силу Сибири"- можешь сунуть себе в одно место....".