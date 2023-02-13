Re: Две несовершеннолетних рудничанки пытались сбежать в Актау

Отправлено: - 14:15

Сколько помню, деревенские всегда катались, то с партизанами уезжали , то с другими камазистами, уезжали в город, там гуляли по полной, потом приезжали и опять ходили целомудренными и святыми в поселке..