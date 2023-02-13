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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3864
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 13:49
#3706
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Цитата:
saba:
Малороссия это гораздо больше чем ЛДНР и Запорожская и Херсонская области.


Этого России и хватит- я и имел ввиду эти территории, дальше уже западники живут - насколько я в курсе, они также ненавидят и малороссиян также как и русских, причём это не с 14 года повелось, а исторически на протяжении несколько веков.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3864
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 13:54
#3707
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Цитата:
Kairat stayer:
Получается товарооборот Китая с ЕС и США превышает почти в 8 раз товарооборот с Россией.


Тогда можно и предположить что товарищ Си, сказал Путину: - "...не вздумай бомбить ж/д пути, мосту, транспортные коммуникации с Западом, я бабки на них зарабатываю, если что пойдёт не так по твоей милости, "Силу Сибири"- можешь сунуть себе в одно место....".
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3864
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 14:02
#3708
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Цитата:
YESNO:
что для него это стало настоящим шоком.


Какие проблемы: - и кто кому мешает - это же их внутренне дела - - итоги деятельности старых губернаторов на рассмотрение в Прокуратуру и все дела; а если правительство этого не хочет или кто то там этому препятствует- пособник врага-иноагент и к стенке.
Нужна политическая воля, как и с бомбёжками путей ж/д сообщения - вмиг вся зарубежная доставка в Украину остановиться - только КОМУ это нужно и кому это ВЫГОДНО??
И где тогда ВРАГ сидит: - в Кремле или на Банковской??
И кто тогда - главный ИНОАГЕНТ ??
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1190
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 14:19
#3709
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24 февраля - в Кремлевском дворце дают "Лебединое озеро" /
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1190
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 14:21
#3710
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Цитата:
ACROS:
на рассмотрение в Прокуратуру и все дела

а там Прокуратура не помогла бы . Договор до 2025 года был .
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3864
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.02.23 - 14:43
#3711
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Цитата:
YESNO:
Договор до 2025 года был


Мне кажется Путин в своей стране ХОЗЯИН, по крайней мере был до этого и решить эту проблему - это его политическая воля, тем более Запад заморозил и собирается конфисковать зарубежные активы России в пользу Украины, как бы пустить на репатриацию, кстати прецедент уже есть.
На этой волне и в ответку Западу,ну кто ему помешает сделать так ?? Что сопли мазать?? Он же крутой пацан.

Цитата:
YESNO:
"Лебединое озеро"


19 августа 1991 года целый день по ЦТ показывали "Лебединое озеро" и после этого произошёл путч: - , арестовали Горби, потом Ельцын и его друзья, которым он говорил: -"...боже, храни Америку...", арестовали весь генералитет Минобороны СССР, арестовали Павлова -Пред.Сов.Мина СССР, Крючкова - Пред.КГБ СССР, Янаева - вице президента СССР, Пуго - министра МВД СССР, Язова - министра обороны СССР и в декабре СССР - распался.
Так что "Лебединое озеро" - печально-знаковое произведение и предшественник чего то нехорошего.
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