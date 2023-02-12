Re: Есть ли альтернатива газу из России? Вице-министр энергетики...

Отправлено: - 22:19

Цитата://Газ идет в наш регион из России по магистральному газопроводу Карталы – Рудный – Костанай.//



Вице министр очевидно не владеет обстановкой: - газ в регион или область поступает ещё и из газопровода "Бухара-Урал"; южная часть области запитана из этой ветки.



Цитата://вновь пройдет плановый ремонт//



Теперь что: - каждый год будет этот долбаный ПЛАНОВЫЙ ремонт: - меня терзают смутные подозрения насчёт этой внезапно появмишейся плановости: - на наших НПЗ каждый год, а иногда и более, случается эти пресловутые ПЛАНОВЫЕ ремонты и как правило после них случаются ПОВЫШЕНИЕ цен на их продукцию.

ГазКазТрансКаймак появившись в нашем регионе начал повышать свои услуги с банальной, якобы, разницы в показаниях счётчиков зимой и летом.

Копейка - рубль бережёт.

Как говорят: - аппетит приходит во время еды.