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≡ Есть ли альтернатива газу из России? Вице-министр энергетики рассказал о перспективах Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46161
Есть ли альтернатива газу из России? Вице-министр энергетики рассказал о перспективах Костанайской области
Отправлено: 12.02.23 - 21:24
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Газ идет в наш регион из России по газопроводу Карталы – Рудный – Костанай. В правительстве для газификации населенных пунктов и обеспечения газом предприятий рассматривают возможность строительства газопровода от Актюбинской области до станции Тобол...
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
275
Re: Есть ли альтернатива газу из России? Вице-министр энергетики...
Отправлено: 12.02.23 - 21:24
#1
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Цитата:
Есть ли альтернатива газу из России? 

Есть. Дрова. И ещё кизяк.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1486
Есть ли альтернатива газу из России? Вице-министр энергетики рассказал о перспективах Костанайской области
Отправлено: 12.02.23 - 21:27
#2
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Есть. Дрова. И ещё кизяк.

Или 22.01.2022 или эт было 20-го. ну не важно :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3851
Re: Есть ли альтернатива газу из России? Вице-министр энергетики...
Отправлено: 12.02.23 - 22:19
#3
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Цитата://Газ идет в наш регион из России по магистральному газопроводу Карталы – Рудный – Костанай.//

Вице министр очевидно не владеет обстановкой: - газ в регион или область поступает ещё и из газопровода "Бухара-Урал"; южная часть области запитана из этой ветки.

Цитата://вновь пройдет плановый ремонт//

Теперь что: - каждый год будет этот долбаный ПЛАНОВЫЙ ремонт: - меня терзают смутные подозрения насчёт этой внезапно появмишейся плановости: - на наших НПЗ каждый год, а иногда и более, случается эти пресловутые ПЛАНОВЫЕ ремонты и как правило после них случаются ПОВЫШЕНИЕ цен на их продукцию.
ГазКазТрансКаймак появившись в нашем регионе начал повышать свои услуги с банальной, якобы, разницы в показаниях счётчиков зимой и летом.
Копейка - рубль бережёт.
Как говорят: - аппетит приходит во время еды.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1709
Re: Есть ли альтернатива газу из России? Вице-министр энергетики...
Отправлено: 12.02.23 - 23:14
#4
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Цитата:
ACROS:

Всё верно у вице-министра. Ветка Карталы-Рудный-Кустанай от Бухара-Урал и идёт.
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