Какая бы не была Россия: - нацисткая, самодержавная, шовинистическая,имперская,колонизаторская, захватнической и прочая - ни Западу, ни США, не тем более какой то Украине никогда не победит Россию: Путин может и проиграть, он уже вместе с Шойгу проиграл всё что можно проиграть, вернее ПРОСРАЛ:- но Россия никогда не проиграет, русский народ не проиграет. Даже наши далёкие предки 300 лет назад захватив её, сидели у русских на шее, грабили, насиловали её- но, всё равно русские в конце концов выиграли и освободились от иго. Французы, немцы, ляхи, тевтонцы, шведы, турки - никто не смог завоевать русских. Выигрывали бои и сражения, но не завоевали. Единственный выход и для Запада и для Украины и для России от этой поднадоевшей всем войнушки: - отдать русским Малороссию и заключить мир. Весь мир вздохнёт с облегчением - Украина для Запада стала как чемодан без ручки:- и бросить жалко и содержать тяжеловато стало.
ACROS: Единственный выход и для Запада и для Украины
Посмотрим, на сколько заключат Мир и как снова Россия нападёт на Киев.. Ближайшие два три года покажут надеюсь, если доживем.. Просто ради чего, положили столько людей, от смертей которых русские или россияне что то там выиграли? И сколько положат потом, при захвате Киева через несколько лет?
Ты бы закусывал что ли! Ну или новости правильные читал бы, что ли. 8 часов назад, источник: ТАССПригожин сообщил о взятии населенного пункта Красная Гора российскими силами - тыц Минобороны заявило о ракетном ударе по цехам сборки техники ВСУ в Харькове тыц
Верить какой то желтой газетенке с типа Икклюзивом, это не такие известные, как Рейтерс и остальные. Все молчат, а вот он опять написал ахинею.. Такую же что Столтенберг, помогал кому то там во Вьетнаме. Хотя на том момент тому было всего 16. Та же Сирия.. Умалишенные журналисты в глазах пропаганды милое дело для зик патриотов..
Источник там один, его воспаленный моск.. Один источник, не может знать так много, и тем более быть в кругу у президента, в военном кругу, в химическом и теперь в водном.. Все придумано для чудиков пропагандистами разных стран, которые идут против США.. Они им и заправляют..
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