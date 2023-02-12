Отправлено: - 22:05

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, провал за провалом,

Цитата:Какая бы не была Россия: - нацисткая, самодержавная, шовинистическая,имперская,колонизаторская, захватнической и прочая - ни Западу, ни США, не тем более какой то Украине никогда не победит Россию: Путин может и проиграть, он уже вместе с Шойгу проиграл всё что можно проиграть, вернее ПРОСРАЛ:- но Россия никогда не проиграет, русский народ не проиграет.Даже наши далёкие предки 300 лет назад захватив её, сидели у русских на шее, грабили, насиловали её- но, всё равно русские в конце концов выиграли и освободились от иго. Французы, немцы, ляхи, тевтонцы, шведы, турки - никто не смог завоевать русских. Выигрывали бои и сражения, но не завоевали.Единственный выход и для Запада и для Украины и для России от этой поднадоевшей всем войнушки: - отдать русским Малороссию и заключить мир. Весь мир вздохнёт с облегчением - Украина для Запада стала как чемодан без ручки:- и бросить жалко и содержать тяжеловато стало.