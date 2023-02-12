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58 лет без капремонта - Родители учеников СШ № 122 обратились с письмом к акиму Костанайской области
58 лет без капремонта - Родители учеников СШ № 122 обратились с письмом к акиму Костанайской области
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