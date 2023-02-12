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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23022
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 21:47
#3661
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Подготовка то к данному числу идет полным ходом, провал за провалом, практически уничтожена вся 155я и 14 спецназ самими же их командирами..
Которые не считают количество жертв..

[Исправлено: 111, 12.02.2023 - 21:48]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23022
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 22:01
#3662
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А вообще так классно..
Давно не получал такого удовольствия..
Флуд, старый добрый..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3851
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 22:05
#3663
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Цитата:
111:
, провал за провалом,


Какая бы не была Россия: - нацисткая, самодержавная, шовинистическая,имперская,колонизаторская, захватнической и прочая - ни Западу, ни США, не тем более какой то Украине никогда не победит Россию: Путин может и проиграть, он уже вместе с Шойгу проиграл всё что можно проиграть, вернее ПРОСРАЛ:- но Россия никогда не проиграет, русский народ не проиграет.
Даже наши далёкие предки 300 лет назад захватив её, сидели у русских на шее, грабили, насиловали её- но, всё равно русские в конце концов выиграли и освободились от иго. Французы, немцы, ляхи, тевтонцы, шведы, турки - никто не смог завоевать русских. Выигрывали бои и сражения, но не завоевали.
Единственный выход и для Запада и для Украины и для России от этой поднадоевшей всем войнушки: - отдать русским Малороссию и заключить мир. Весь мир вздохнёт с облегчением - Украина для Запада стала как чемодан без ручки:- и бросить жалко и содержать тяжеловато стало.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23022
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 22:08
#3664
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Цитата:
ACROS:
Единственный выход и для Запада и для Украины

Посмотрим, на сколько заключат Мир и как снова Россия нападёт на Киев..
Ближайшие два три года покажут надеюсь, если доживем..
Просто ради чего, положили столько людей, от смертей которых русские или россияне что то там выиграли?
И сколько положат потом, при захвате Киева через несколько лет?

[Исправлено: 111, 12.02.2023 - 22:10]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1486
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 22:13
#3665
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Цитата:
111:
Подготовка

Ты бы закусывал что ли! :lol:
Ну или новости правильные читал бы, что ли. :-x
8 часов назад, источник: ТАССПригожин сообщил о взятии населенного пункта Красная Гора российскими силами - тыц
Минобороны заявило о ракетном ударе по цехам сборки техники ВСУ в Харькове
тыц 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23022
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 22:15
#3666
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Цитата:
Эл-починно:
ТАССПригожин сообщил

Он там давно ничего не берет, и брали это не вагнеровцы, а еще раннее десантники Минобороны.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1486
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 22:50
#3667
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Цитата:
111:
Он там давно ничего не берет

Тебе бы ещё читать научится, может не всё будет потеряно. :lol:
Он только сообщил, если что. ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1486
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 22:59
#3668
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Вот и весь казуз кнактус.
4 часа назад, источник: ВедомостиЛавров: официальные лица США признают причастность к взрывам на «Северных потоках»
тыц
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23022
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 23:02
#3669
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Цитата:
Эл-починно:
ВедомостиЛавров

Херш же вроде сумасшедшим опиком стал, со времени когда получил пулитцеровскую за Вьетнам по моему?
С какого крена он стал официальным лицом с одним источником во всех сферах по заговорам?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23022
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 23:06
#3670
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Верить какой то желтой газетенке с типа Икклюзивом, это не такие известные, как Рейтерс и остальные.
Все молчат, а вот он опять написал ахинею..
Такую же что Столтенберг, помогал кому то там во Вьетнаме.
Хотя на том момент тому было всего 16.
Та же Сирия..
Умалишенные журналисты в глазах пропаганды милое дело для зик патриотов..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23022
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 23:08
#3671
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Цитата:
Эл-починно:
Он только сообщил, если что

Мало ли что он там сообщает..
Его братия Бахмут больше полугода берет и никак не может взять, хорошо что подоспели десантники спецы, и Соледар взяли и эту гору..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1486
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 23:09
#3672
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Цитата:
111:
Верить какой то желтой газетенке с типа Икклюзивом, э

Ну твоей то желтезне обязательно нужно верить? - не ? Всё из первых источников - сам побывал, всё повидал? 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23022
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 23:13
#3673
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Цитата:
Эл-починно:
из первых источников - сам

Источник там один, его воспаленный моск..
Один источник, не может знать так много, и тем более быть в кругу у президента, в военном кругу, в химическом и теперь в водном..
Все придумано для чудиков пропагандистами разных стран, которые идут против США..
Они им и заправляют..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23022
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 23:14
#3674
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Еще скажи что и самолет не сбит был россиянами нидерландский..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1486
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 23:26
#3675
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Цитата:
111:
Еще скажи что и самолет не сбит был россиянами нидерландский..

Я тебе больше скажу, секрет один открою. США даже на луне приземлились было в прошлом веке, потом даже оттуда стартовали. А сегодня даже приземлится там не могут. Вот ведь как верить то нужно.
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