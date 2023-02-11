Отправлено: - 21:20

abaika95:

сказануть публично что он готов в фашистскую партию пойти и потом еще кого-то упрекать за что то смеет?

Цитата:Пояснял уже этот момент. Поясню еще раз. Фраза вырвана из контекста. Вопрос, который задали Аркадию Семеновичу, звучал примерно так: "Вы приходите на круглые столы, которые проводят самые разные партии". Отсюда и ответ - что готов прийти на любую площадку, если там будут обсуждать важные вопросы. Пойти на обсуждение и вступить в партию - это разные вещи.Прошу не спекулировать на этой фразе.Есть статья - спорьте по тем моментам, которые в ней есть.