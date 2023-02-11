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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: А движения вперед нет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46161
Аркадий ДЕНИСОВ: А движения вперед нет
Отправлено: 11.02.23 - 11:39
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Нетрудно заметить, что новое руководство страны всю активность направляет на выборные процессы. За три года мы дважды избирали президента, меняли сенат, проводили референдум. И вот сейчас - выборы депутатов в Мажилис и маслихаты, с уверениями, что мы идем в «Жана Казахстан», к светлому будущему. Что за этот срок изменилось в жизни казахстанцев?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7327
Аркадий ДЕНИСОВ: А движения вперед нет
Отправлено: 12.02.23 - 20:40
#15
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Цитата:
111:

---Нормальный депутат , высказал свое мнение .
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
275
Аркадий ДЕНИСОВ: А движения вперед нет
Отправлено: 12.02.23 - 21:10
#16
Комментарий удален модератором.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1580
Аркадий ДЕНИСОВ: А движения вперед нет
Отправлено: 12.02.23 - 21:20
#17
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Цитата:
abaika95:
сказануть публично что он готов в фашистскую партию пойти и потом еще кого-то упрекать за что то смеет?

Пояснял уже этот момент. Поясню еще раз. Фраза вырвана из контекста. Вопрос, который задали Аркадию Семеновичу, звучал примерно так: "Вы приходите на круглые столы, которые проводят самые разные партии". Отсюда и ответ - что готов прийти на любую площадку, если там будут обсуждать важные вопросы. Пойти на обсуждение и вступить в партию - это разные вещи.
Прошу не спекулировать на этой фразе.
Есть статья - спорьте по тем моментам, которые в ней есть.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23012
Аркадий ДЕНИСОВ: А движения вперед нет
Отправлено: 12.02.23 - 21:23
#18
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Пойти на обсуждение и вступить в партию - э

По моему тут речь о партии



[Исправлено: 111, 12.02.2023 - 21:26]
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1477
Аркадий ДЕНИСОВ: А движения вперед нет
Отправлено: 12.02.23 - 21:42
#19
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Цитата:
111:
Вот это вот, что представляло наш Казахстан, и которого поддерживает тов. Денисов, такого права не имеет, как собственно и автор данной темы..

А ты у нас уже и за права пошёл. Начни со своих сначала. Прав и обязанностей. 8-)
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1580
Аркадий ДЕНИСОВ: А движения вперед нет
Отправлено: 12.02.23 - 21:52
#20
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Цитата:
111:
По моему тут речь о партии

Вот цитата:
– Вижу вас на площадке то одной партии, то другой.
– Я даже в КПСС никогда не вступал. Воспринимаю любую партию, как площадку, где можно озвучить проблемы и найти пути решения.

То есть речь идет о площадке для обсуждения. А не о вступлении в ряды партии.
Дальнейшее обсуждение этой фразы буду воспринимать, как отклонение от темы статьи.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23012
Аркадий ДЕНИСОВ: А движения вперед нет
Отправлено: 12.02.23 - 21:58
#21
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Цитата:
Эл-починно:
А ты у нас уже и за права пошёл.

Нет.
С какой кстати я пошел за вашего Шольца или против ХДС или ваших зеленых?
Я говорю всего лишь о своей Родине Казахстан.
Так что извини, ну я не с вами..
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1477
Аркадий ДЕНИСОВ: А движения вперед нет
Отправлено: 12.02.23 - 22:03
#22
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Цитата:
111:
Нет.

Как нет, если -
Цитата:
111: Денисов, такого права не имеет, как собственно и автор данной темы..

И причём тут твой остальной бред?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23012
Аркадий ДЕНИСОВ: А движения вперед нет
Отправлено: 12.02.23 - 22:05
#23
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Цитата:
Эл-починно:
Как нет,

Ты сказал что у Вас.
Логично предположить, что у вас в Германии..
А не у нас в Казахстане.
Читай себя внимательней.
Иначе бы ты сказал не у Нас, а у Вас..
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