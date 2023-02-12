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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Помоги себе сам - Как официальные власти Рудного отреагировали на пожар в жилом доме
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46161
Александр ОЛЕЙНИК: Помоги себе сам - Как официальные власти Рудного отреагировали на пожар в жилом доме
Отправлено: 12.02.23 - 21:17
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За первые 9 часов под публикацией разместили 8 комментариев. Кто-то уточняет, что случилось. Несколько человек интересуются, что нужно еще, кроме денег. Остальные поставили стикер – огонь. И это всё, чего хотел добиться акимат?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23012
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Помоги себе сам - Как официальные власти...
Отправлено: 12.02.23 - 21:17
#1
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Да, в таких домах в основном живут неблагополучные семьи, там может еще дело в этом.
Надо и другую точку зрения..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23012
Александр ОЛЕЙНИК: Помоги себе сам - Как официальные власти Рудного отреагировали на пожар в жилом доме
Отправлено: 12.02.23 - 21:19
#2
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В Костанае как то решают эти проблемы, что то делают, обустраивают.
В Рудном же это от слова никак..
Есть дома, но таких, чтоб за ними смотрели сами жильцы, не так много
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
275
Александр ОЛЕЙНИК: Помоги себе сам - Как официальные власти Рудного отреагировали на пожар в жилом доме
Отправлено: 12.02.23 - 21:22
#3
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Цитата:
111:
Да, в таких домах в основном живут неблагополучные семьи, там

И они недостойны жить в Жана Казахстан?
Или жаба душит приехать, и вместо ежеднвеного пива, привезти им на ту же сумму необходимое?)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23012
Александр ОЛЕЙНИК: Помоги себе сам - Как официальные власти Рудного отреагировали на пожар в жилом доме
Отправлено: 12.02.23 - 21:34
#4
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Или жаба душит приехать, и вместо ежеднвеного пива, привезти им на ту же сумму необходимое?)

Кстати ты лично им отправил помощи?
Если отправил, то конечно же, с радостью отвечу тебе.
Если нет, зачем мне вот эти понты с твоей Родины, где даже деревянные туалеты воруют на дрова?
И это в Южном Урале..
За своими смотри..
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1477
Александр ОЛЕЙНИК: Помоги себе сам - Как официальные власти Рудного отреагировали на пожар в жилом доме
Отправлено: 12.02.23 - 21:38
#5
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Цитата:
111:
Да, в таких домах в основном живут неблагополучные семьи,

Главное что бы комментаторы "благополучные" были - не. :lol: Правда с этикетом не знакомы...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23012
Александр ОЛЕЙНИК: Помоги себе сам - Как официальные власти Рудного отреагировали на пожар в жилом доме
Отправлено: 12.02.23 - 21:44
#6
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Цитата:
Эл-починно:
Главное что бы комментаторы "благополучные" были

Комментатором может быть любой, даже самый неблагополучный.
Другой вопрос, что каждый ищет свой форум, там, где ему удобно находиться.
Там, где у него есть подписчики, коллеги и просто друзья, обсуждающие какие то объединяющие из темы..
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
275
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Помоги себе сам - Как официальные власти...
Отправлено: 12.02.23 - 21:48
#7
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Цитата:
111:
Кстати ты лично им отправил помощи? Если отправил, то конечно же, с радостью отвечу тебе.

Автору, надеюсь теперь ясен ответ на его вопрос?
Неясно, много ли среди погорельцев, достойных помощи..
А те кто больше всего кричат о своей святости, на поверку...)
Цитата:
111:
где даже деревянные туалеты воруют на дрова?

Ну у них хотя бы есть что разбирать на дрова!)
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3850
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Помоги себе сам - Как официальные власти...
Отправлено: 12.02.23 - 21:48
#8
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Цитата:
111:
основном живут неблагополучные семьи, там может еще дело в этом.


Неблагополучные или благополучные - это неважно - там живут прежде всего ГРАЖДАНЕ Казахстана.
Есть токаевский фонд - "Казахстан халкына", дословно переводиться "Гражданам Казахстана" - где деньги фонда аккумулируются от ворованных и нечестно нажитых денег от незаконно приватизированных предприятии приближ1нных, бывшего президента. Отделение его наверное есть в областном центре: - надо написать им, пусть помогут, погорельцам из Ауыликоля помогли жею
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23012
Александр ОЛЕЙНИК: Помоги себе сам - Как официальные власти Рудного отреагировали на пожар в жилом доме
Отправлено: 12.02.23 - 21:54
#9
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Цитата:
ACROS:
Неблагополучные или благополучные

Вот недавно сожгли человека в восьмерке, тоже вот так же на лестнице..
Тут в Костанае.
Там погорела всего лишь лестница, она по праву ихняя, почему они сами ее не в состоянии сделать, обработать например противопожарными какими то смесями и тд?
Это за них кто обязан делать собственно?
А тот, кто сгорел, получили ли его родственники компенсацию и почему о нем и об этом доме, где он погорел, как то все замяли?
Тоже дом неблагополучный, горит мусор и убивает людей..
Нам надо что, помочь всей этой десятиэтажке?
Я не против помощи, но друзья, там где живете, смотрите за своим домом сами.
За вас это делать никто не будет.
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