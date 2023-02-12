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Александр ОЛЕЙНИК: Помоги себе сам - Как официальные власти Рудного отреагировали на пожар в жилом доме
Александр ОЛЕЙНИК: Помоги себе сам - Как официальные власти Рудного отреагировали на пожар в жилом доме
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46161
Александр ОЛЕЙНИК: Помоги себе сам - Как официальные власти Рудного отреагировали на пожар в жилом доме
Отправлено: 12.02.23 - 21:17
За первые 9 часов под публикацией разместили 8 комментариев. Кто-то уточняет, что случилось. Несколько человек интересуются, что нужно еще, кроме денег. Остальные поставили стикер – огонь. И это всё, чего хотел добиться акимат?
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Re: Александр ОЛЕЙНИК: Помоги себе сам - Как официальные власти...
Отправлено: 12.02.23 - 21:17
Да, в таких домах в основном живут неблагополучные семьи, там может еще дело в этом.
Надо и другую точку зрения..
Надо и другую точку зрения..
Александр ОЛЕЙНИК: Помоги себе сам - Как официальные власти Рудного отреагировали на пожар в жилом доме
Отправлено: 12.02.23 - 21:19
В Костанае как то решают эти проблемы, что то делают, обустраивают.
В Рудном же это от слова никак..
Есть дома, но таких, чтоб за ними смотрели сами жильцы, не так много
В Рудном же это от слова никак..
Есть дома, но таких, чтоб за ними смотрели сами жильцы, не так много
Александр ОЛЕЙНИК: Помоги себе сам - Как официальные власти Рудного отреагировали на пожар в жилом доме
Отправлено: 12.02.23 - 21:22
Цитата:
И они недостойны жить в Жана Казахстан?
Или жаба душит приехать, и вместо ежеднвеного пива, привезти им на ту же сумму необходимое?)
111:
Да, в таких домах в основном живут неблагополучные семьи, там
Да, в таких домах в основном живут неблагополучные семьи, там
И они недостойны жить в Жана Казахстан?
Или жаба душит приехать, и вместо ежеднвеного пива, привезти им на ту же сумму необходимое?)
Александр ОЛЕЙНИК: Помоги себе сам - Как официальные власти Рудного отреагировали на пожар в жилом доме
Отправлено: 12.02.23 - 21:34
Цитата:
Кстати ты лично им отправил помощи?
Если отправил, то конечно же, с радостью отвечу тебе.
Если нет, зачем мне вот эти понты с твоей Родины, где даже деревянные туалеты воруют на дрова?
И это в Южном Урале..
За своими смотри..
Филипп Филиппович:
Или жаба душит приехать, и вместо ежеднвеного пива, привезти им на ту же сумму необходимое?)
Или жаба душит приехать, и вместо ежеднвеного пива, привезти им на ту же сумму необходимое?)
Кстати ты лично им отправил помощи?
Если отправил, то конечно же, с радостью отвечу тебе.
Если нет, зачем мне вот эти понты с твоей Родины, где даже деревянные туалеты воруют на дрова?
И это в Южном Урале..
За своими смотри..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1477
Александр ОЛЕЙНИК: Помоги себе сам - Как официальные власти Рудного отреагировали на пожар в жилом доме
Отправлено: 12.02.23 - 21:38
Цитата:
Главное что бы комментаторы "благополучные" были - не. Правда с этикетом не знакомы...
111:
Да, в таких домах в основном живут неблагополучные семьи,
Да, в таких домах в основном живут неблагополучные семьи,
Главное что бы комментаторы "благополучные" были - не. Правда с этикетом не знакомы...
Александр ОЛЕЙНИК: Помоги себе сам - Как официальные власти Рудного отреагировали на пожар в жилом доме
Отправлено: 12.02.23 - 21:44
Цитата:
Комментатором может быть любой, даже самый неблагополучный.
Другой вопрос, что каждый ищет свой форум, там, где ему удобно находиться.
Там, где у него есть подписчики, коллеги и просто друзья, обсуждающие какие то объединяющие из темы..
Эл-починно:
Главное что бы комментаторы "благополучные" были
Главное что бы комментаторы "благополучные" были
Комментатором может быть любой, даже самый неблагополучный.
Другой вопрос, что каждый ищет свой форум, там, где ему удобно находиться.
Там, где у него есть подписчики, коллеги и просто друзья, обсуждающие какие то объединяющие из темы..
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Помоги себе сам - Как официальные власти...
Отправлено: 12.02.23 - 21:48
Цитата:
Автору, надеюсь теперь ясен ответ на его вопрос?
Неясно, много ли среди погорельцев, достойных помощи..
А те кто больше всего кричат о своей святости, на поверку...)
Цитата:
Ну у них хотя бы есть что разбирать на дрова!)
111:
Кстати ты лично им отправил помощи? Если отправил, то конечно же, с радостью отвечу тебе.
Кстати ты лично им отправил помощи? Если отправил, то конечно же, с радостью отвечу тебе.
Автору, надеюсь теперь ясен ответ на его вопрос?
Неясно, много ли среди погорельцев, достойных помощи..
А те кто больше всего кричат о своей святости, на поверку...)
Цитата:
111:
где даже деревянные туалеты воруют на дрова?
где даже деревянные туалеты воруют на дрова?
Ну у них хотя бы есть что разбирать на дрова!)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3850
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Помоги себе сам - Как официальные власти...
Отправлено: 12.02.23 - 21:48
Цитата:
Неблагополучные или благополучные - это неважно - там живут прежде всего ГРАЖДАНЕ Казахстана.
Есть токаевский фонд - "Казахстан халкына", дословно переводиться "Гражданам Казахстана" - где деньги фонда аккумулируются от ворованных и нечестно нажитых денег от незаконно приватизированных предприятии приближ1нных, бывшего президента. Отделение его наверное есть в областном центре: - надо написать им, пусть помогут, погорельцам из Ауыликоля помогли жею
111:
основном живут неблагополучные семьи, там может еще дело в этом.
основном живут неблагополучные семьи, там может еще дело в этом.
Неблагополучные или благополучные - это неважно - там живут прежде всего ГРАЖДАНЕ Казахстана.
Есть токаевский фонд - "Казахстан халкына", дословно переводиться "Гражданам Казахстана" - где деньги фонда аккумулируются от ворованных и нечестно нажитых денег от незаконно приватизированных предприятии приближ1нных, бывшего президента. Отделение его наверное есть в областном центре: - надо написать им, пусть помогут, погорельцам из Ауыликоля помогли жею
Александр ОЛЕЙНИК: Помоги себе сам - Как официальные власти Рудного отреагировали на пожар в жилом доме
Отправлено: 12.02.23 - 21:54
Цитата:
Вот недавно сожгли человека в восьмерке, тоже вот так же на лестнице..
Тут в Костанае.
Там погорела всего лишь лестница, она по праву ихняя, почему они сами ее не в состоянии сделать, обработать например противопожарными какими то смесями и тд?
Это за них кто обязан делать собственно?
А тот, кто сгорел, получили ли его родственники компенсацию и почему о нем и об этом доме, где он погорел, как то все замяли?
Тоже дом неблагополучный, горит мусор и убивает людей..
Нам надо что, помочь всей этой десятиэтажке?
Я не против помощи, но друзья, там где живете, смотрите за своим домом сами.
За вас это делать никто не будет.
ACROS:
Неблагополучные или благополучные
Неблагополучные или благополучные
Вот недавно сожгли человека в восьмерке, тоже вот так же на лестнице..
Тут в Костанае.
Там погорела всего лишь лестница, она по праву ихняя, почему они сами ее не в состоянии сделать, обработать например противопожарными какими то смесями и тд?
Это за них кто обязан делать собственно?
А тот, кто сгорел, получили ли его родственники компенсацию и почему о нем и об этом доме, где он погорел, как то все замяли?
Тоже дом неблагополучный, горит мусор и убивает людей..
Нам надо что, помочь всей этой десятиэтажке?
Я не против помощи, но друзья, там где живете, смотрите за своим домом сами.
За вас это делать никто не будет.
-
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