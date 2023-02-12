Отправлено: - 21:34

Филипп Филиппович:

Или жаба душит приехать, и вместо ежеднвеного пива, привезти им на ту же сумму необходимое?)

Цитата:Кстати ты лично им отправил помощи?Если отправил, то конечно же, с радостью отвечу тебе.Если нет, зачем мне вот эти понты с твоей Родины, где даже деревянные туалеты воруют на дрова?И это в Южном Урале..За своими смотри..