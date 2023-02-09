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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7327
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 20:26
#3646
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Цитата:
111:
с Историей не имеет

---С чем именно не согласен ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23012
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 21:01
#3647
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Цитата:
Гога:
С чем именно не согласен ?

С тупостью и убогостью мышления, что теперь надо из-за этого уничтожать украинский народ, убивать детей и их матерей, с тем, чтобы отобрать у ни в чем не повинных людей то, что не принадлежит вам по праву..
Сея там хаос и беззаконие..
И все из-за таких вот картинок, которые раннее придумали нацисты Германии для своего глубинного народа..
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1477
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 22:04
#3648
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С тех пор мало что изменилось.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7327
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 22:28
#3649
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Цитата:
111:
чтобы отобрать

---Где там отобрать ?? Там только про то , когда и кем основаны города .История .
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1477
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 23:46
#3650
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Полное стихотворение -

Мой друг, не до песен сегодня! Заданье —
пусть слово, как штык, заблестит!
Горят под бомбежками светлые зданья,
моя Украина горит.
В ту степь мое сердце летит, где курганы,
где счастье цвело предо мной,
где в берег Славутич мой, скорбный, туманный,
стучится кровавой волной.
И гнев, как пожар, загорается в жилах,
как сад под грозою, в ночи…
В неволю сестер и друзей моих милых
в оковах ведут палачи.
По всей Украине отравою черной
фашистов орда расползлась,
и только, как прежде, сражаясь упорно,
врагам не сдается Донбасс…
Все так же по рельсам летят эшелоны,
а в них — молодежь, земляки.
Под утренним солнцем, багряно-червонным,
широкие блещут штыки.
Все так же у леса мечтает калина,
где юность моя протекла,
и мать все грустит в ожидании сына
в той мазанке с краю села.
Все слушает… Громы рокочут глухие…
И вдаль все глядит поутру…
А сын в том краю, где леса вековые
под снегом шумят на ветру…
Я слышу сквозь бурю: «Сыночек, сыночек!..»
А зарево — меди красней.
В огне Украина…
Туда что есть мочи лети, мое сердце… скорей!..

1941 Перевод с украинского В. Цвелева.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1186
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.02.23 - 15:54
#3651
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3344
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.02.23 - 16:05
#3652
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Весна на пороге! Солнце и капель!


Ей не получить божьего прощения.
Она — моя жизнь, фортуна моей судьбы,
И я всё так же беззащитен перед судьбой,
Я такой же, каким был вчера,
Я всё прежний.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23012
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 20:59
#3653
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Побыстрей бы 24 февраля..
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1477
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 21:24
#3654
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Цитата:
111:
Побыстрей бы 24 февраля..

А там что потом? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23012
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 21:30
#3655
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Цитата:
Эл-починно:
А там что потом?

Хочу посмотреть на кислые рожи Z-патриотов..
Как это они три дня растянули на целых несколько лет войны..
Что даже Пригожин на днях сказал про Донбас, что его удастся захватить только через два года..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7327
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 21:35
#3656
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Цитата:
111:
Хочу посмотреть на кислые рожи

---Кого лично хочешь увидеть ?? :lol: :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23012
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 21:37
#3657
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Цитата:
Гога:
Кого лично хочешь увидеть ??

Ну наступит 24е, там и посмотрим..
Какие попадутся..
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1477
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 21:40
#3658
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Цитата:
111:
Хочу посмотреть на кислые рожи Z-патриотов..

Для этого зеркала достаточно, "х" патриот.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23012
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 21:41
#3659
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Цитата:
Эл-починно:
Для этого зеркала достаточно,

Хех..
Ты во мне видишь коллегу по партии?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23012
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 21:46
#3660
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Было бы очень смешно, но это наверняка не так..
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