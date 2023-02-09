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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 20:26
Цитата:
---С чем именно не согласен ?
111:
с Историей не имеет
с Историей не имеет
---С чем именно не согласен ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 21:01
Цитата:
С тупостью и убогостью мышления, что теперь надо из-за этого уничтожать украинский народ, убивать детей и их матерей, с тем, чтобы отобрать у ни в чем не повинных людей то, что не принадлежит вам по праву..
Сея там хаос и беззаконие..
И все из-за таких вот картинок, которые раннее придумали нацисты Германии для своего глубинного народа..
Гога:
С чем именно не согласен ?
С чем именно не согласен ?
С тупостью и убогостью мышления, что теперь надо из-за этого уничтожать украинский народ, убивать детей и их матерей, с тем, чтобы отобрать у ни в чем не повинных людей то, что не принадлежит вам по праву..
Сея там хаос и беззаконие..
И все из-за таких вот картинок, которые раннее придумали нацисты Германии для своего глубинного народа..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 22:04
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 22:28
Цитата:
---Где там отобрать ?? Там только про то , когда и кем основаны города .История .
111:
чтобы отобрать
чтобы отобрать
---Где там отобрать ?? Там только про то , когда и кем основаны города .История .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.02.23 - 23:46
Полное стихотворение -
Мой друг, не до песен сегодня! Заданье —
пусть слово, как штык, заблестит!
Горят под бомбежками светлые зданья,
моя Украина горит.
В ту степь мое сердце летит, где курганы,
где счастье цвело предо мной,
где в берег Славутич мой, скорбный, туманный,
стучится кровавой волной.
И гнев, как пожар, загорается в жилах,
как сад под грозою, в ночи…
В неволю сестер и друзей моих милых
в оковах ведут палачи.
По всей Украине отравою черной
фашистов орда расползлась,
и только, как прежде, сражаясь упорно,
врагам не сдается Донбасс…
Все так же по рельсам летят эшелоны,
а в них — молодежь, земляки.
Под утренним солнцем, багряно-червонным,
широкие блещут штыки.
Все так же у леса мечтает калина,
где юность моя протекла,
и мать все грустит в ожидании сына
в той мазанке с краю села.
Все слушает… Громы рокочут глухие…
И вдаль все глядит поутру…
А сын в том краю, где леса вековые
под снегом шумят на ветру…
Я слышу сквозь бурю: «Сыночек, сыночек!..»
А зарево — меди красней.
В огне Украина…
Туда что есть мочи лети, мое сердце… скорей!..
1941 Перевод с украинского В. Цвелева.
Мой друг, не до песен сегодня! Заданье —
пусть слово, как штык, заблестит!
Горят под бомбежками светлые зданья,
моя Украина горит.
В ту степь мое сердце летит, где курганы,
где счастье цвело предо мной,
где в берег Славутич мой, скорбный, туманный,
стучится кровавой волной.
И гнев, как пожар, загорается в жилах,
как сад под грозою, в ночи…
В неволю сестер и друзей моих милых
в оковах ведут палачи.
По всей Украине отравою черной
фашистов орда расползлась,
и только, как прежде, сражаясь упорно,
врагам не сдается Донбасс…
Все так же по рельсам летят эшелоны,
а в них — молодежь, земляки.
Под утренним солнцем, багряно-червонным,
широкие блещут штыки.
Все так же у леса мечтает калина,
где юность моя протекла,
и мать все грустит в ожидании сына
в той мазанке с краю села.
Все слушает… Громы рокочут глухие…
И вдаль все глядит поутру…
А сын в том краю, где леса вековые
под снегом шумят на ветру…
Я слышу сквозь бурю: «Сыночек, сыночек!..»
А зарево — меди красней.
В огне Украина…
Туда что есть мочи лети, мое сердце… скорей!..
1941 Перевод с украинского В. Цвелева.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.02.23 - 15:54
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 3344
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.02.23 - 16:05
Весна на пороге! Солнце и капель!
Ей не получить божьего прощения.
Она — моя жизнь, фортуна моей судьбы,
И я всё так же беззащитен перед судьбой,
Я такой же, каким был вчера,
Я всё прежний.
Ей не получить божьего прощения.
Она — моя жизнь, фортуна моей судьбы,
И я всё так же беззащитен перед судьбой,
Я такой же, каким был вчера,
Я всё прежний.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 20:59
Побыстрей бы 24 февраля..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 21:24
Цитата:
А там что потом?
111:
Побыстрей бы 24 февраля..
Побыстрей бы 24 февраля..
А там что потом?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 21:30
Цитата:
Хочу посмотреть на кислые рожи Z-патриотов..
Как это они три дня растянули на целых несколько лет войны..
Что даже Пригожин на днях сказал про Донбас, что его удастся захватить только через два года..
Эл-починно:
А там что потом?
А там что потом?
Хочу посмотреть на кислые рожи Z-патриотов..
Как это они три дня растянули на целых несколько лет войны..
Что даже Пригожин на днях сказал про Донбас, что его удастся захватить только через два года..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 21:35
Цитата:
---Кого лично хочешь увидеть ??
111:
Хочу посмотреть на кислые рожи
Хочу посмотреть на кислые рожи
---Кого лично хочешь увидеть ??
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 21:37
Цитата:
Ну наступит 24е, там и посмотрим..
Какие попадутся..
Гога:
Кого лично хочешь увидеть ??
Кого лично хочешь увидеть ??
Ну наступит 24е, там и посмотрим..
Какие попадутся..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 21:40
Цитата:
Для этого зеркала достаточно, "х" патриот.
111:
Хочу посмотреть на кислые рожи Z-патриотов..
Хочу посмотреть на кислые рожи Z-патриотов..
Для этого зеркала достаточно, "х" патриот.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 21:41
Цитата:
Хех..
Ты во мне видишь коллегу по партии?
Эл-починно:
Для этого зеркала достаточно,
Для этого зеркала достаточно,
Хех..
Ты во мне видишь коллегу по партии?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.02.23 - 21:46
Было бы очень смешно, но это наверняка не так..
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