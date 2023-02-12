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Мразь

Семантические свойства

Значение

разг.-сниж., бран. ничтожные, презренные люди ◆ На наших дачах установился милый обычай: если дачник едет в город, то, не говоря уж о его супруге, всякая дачная мразь и тля имеет власть и право навязать ему тьму поручений. А. П. Чехов, «Один из многих», 1887 г. ◆ Так почему же ты, мразь несчастная, не снимаешь передо мной шапку? А. Т. Аверченко, «Рождественский день у Киндяковых»



Для редакции:Цитата:Так вот!Некая мразь, некоторое время назад, объявила своего деда, ни много не мало, Героем Советского Союза.Это к вопросу, что среди ночи, прибежало чудо, мне сказать, что оно меня не читает.)