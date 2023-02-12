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≡ Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
 
 
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Куратор темы: Филипп Филиппович
Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
275
Арбуз, Авось, Антифашист, Абырвалг
Отправлено: 12.02.23 - 21:44
#91
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Для редакции:
Цитата:
Мразь
Семантические свойства
Значение
разг.-сниж., бран. ничтожные, презренные люди ◆ На наших дачах установился милый обычай: если дачник едет в город, то, не говоря уж о его супруге, всякая дачная мразь и тля имеет власть и право навязать ему тьму поручений. А. П. Чехов, «Один из многих», 1887 г. ◆ Так почему же ты, мразь несчастная, не снимаешь передо мной шапку? А. Т. Аверченко, «Рождественский день у Киндяковых»


Так вот!
Некая мразь, некоторое время назад, объявила своего деда, ни много не мало, Героем Советского Союза.
Это к вопросу, что среди ночи, прибежало чудо, мне сказать, что оно меня не читает.)
Профайл
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