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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22991
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.02.23 - 19:18
#11176
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Немного творчества и вот что вышло..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22991
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.02.23 - 19:19
#11177
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А из остального моя начинает делать какой то там суп с тыквой..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22991
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.02.23 - 19:28
#11178
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Взяли вот такой вот Жал..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22991
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.02.23 - 19:30
#11179
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В Рудном в некоторых местах новогоднее настроение

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22991
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.02.23 - 19:49
#11180
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Ну и параллельно солим сало по украински..

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