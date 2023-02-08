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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15512
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 15:39
Цитата:
Ничего подобного в той песне нет. Этот "перевод" - миф.
ACROS:
Мы же слушали в 80-е годы, западно-германскую группу "Чингиз хан", где они пели о московской Олимпиаде и что они якобы забросают её бомбами ( так вроде текст переводился): - "...будет вам Олимпиада ха-ха-ха-ха-ха..."
Мы же слушали в 80-е годы, западно-германскую группу "Чингиз хан", где они пели о московской Олимпиаде и что они якобы забросают её бомбами ( так вроде текст переводился): - "...будет вам Олимпиада ха-ха-ха-ха-ха..."
Ничего подобного в той песне нет. Этот "перевод" - миф.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3848
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 16:29
Цитата:
Не спорю, может и так: - уровень знания аглицкого и бусурманского у меня, раньше мы писали: - "со словарём"
Victor Yang:
"перевод" - миф.
"перевод" - миф.
Не спорю, может и так: - уровень знания аглицкого и бусурманского у меня, раньше мы писали: - "со словарём"
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 23:30
Российским вдовам, женам, вместо погибших мужей и сыновей дарят теперь шубы из животных.
И смотрим, как они благодарны бункерному..
картинка 1 картинка 1
По моему идет какое то сумасшествие..
И смотрим, как они благодарны бункерному..
По моему идет какое то сумасшествие..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 23:39
Туман в Костанае
картинка 1
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.02.23 - 00:34
Цитата:
Это не простой туман.
При минус 20 градусов тумана (привыкшего мы видеть по весне, летом и осенью) не бывает.
Влага вымерзает при -8.
Это ледяной туман (атмосферное явление), состоящий из мельчайших кристалликов льда, наблюдается при температуре ниже -10 - -15 градусов мороза.
[Исправлено: Эл-починно, 09.02.2023 - 00:38]
[Исправлено: Эл-починно, 09.02.2023 - 00:45]
111:
Туман в Костанае
Туман в Костанае
Это не простой туман.
При минус 20 градусов тумана (привыкшего мы видеть по весне, летом и осенью) не бывает.
Влага вымерзает при -8.
Это ледяной туман (атмосферное явление), состоящий из мельчайших кристалликов льда, наблюдается при температуре ниже -10 - -15 градусов мороза.
[Исправлено: Эл-починно, 09.02.2023 - 00:38]
[Исправлено: Эл-починно, 09.02.2023 - 00:45]
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1186
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.02.23 - 00:52
Цитата:
Водку следует пить холодной и неразбавленной,
Как это делают сотни лет.
Так они советовали в этой песни .
ACROS:
Не спорю, может и так
Не спорю, может и так
Водку следует пить холодной и неразбавленной,
Как это делают сотни лет.
Так они советовали в этой песни .
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3848
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.02.23 - 08:56
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Хоть какой то клок с паршивой овцы - на вид норковые.
Из-за тумана ( не гололёд, не метель, не буран) закрыли трассу Карабутак - Рудный. Первый раз такое - что бы из-за тумана.
111:
дарят теперь шубы из животных.
дарят теперь шубы из животных.
Цитата:
111:
Туман в Костанае
Туман в Костанае
Цитата:
Эл-починно:
Это не простой туман
Это не простой туман
Хоть какой то клок с паршивой овцы - на вид норковые.
Из-за тумана ( не гололёд, не метель, не буран) закрыли трассу Карабутак - Рудный. Первый раз такое - что бы из-за тумана.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.02.23 - 21:06
Цитата:
Что то не видел летающего льда..
Эл-починно:
состоящий из мельчайших кристалликов льда, наблюдается при
состоящий из мельчайших кристалликов льда, наблюдается при
Что то не видел летающего льда..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.02.23 - 21:11
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.02.23 - 21:12
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.02.23 - 21:34
Цитата:
Ну так микроскоп возьми.
Ты тут много о чём бред несёшь, которого не видел.
//Видишь суслика в степи - нет. А он там есть//
111:
Что то не видел летающего льда..
Что то не видел летающего льда..
Ну так микроскоп возьми.
Ты тут много о чём бред несёшь, которого не видел.
//Видишь суслика в степи - нет. А он там есть//
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.02.23 - 14:58
Новости Уитуба
Россия, самая лучшая страна в мире!
Россия, самая лучшая страна в мире!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.02.23 - 15:00
И конечно в самой лучшей стране нет дров, чтобы согреться хоть как то..
Парадокс..
Парадокс..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.02.23 - 19:16
В Голднечном Амирка сам подошел к тыкве и начал ее укладывать в пакет..
Никогда сроду не брали тыкву..
Ну и пришлось что то придумывать, к Хеллоуину
Никогда сроду не брали тыкву..
Ну и пришлось что то придумывать, к Хеллоуину
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.02.23 - 19:17
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