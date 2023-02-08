Отправлено: - 15:39

ACROS:

Мы же слушали в 80-е годы, западно-германскую группу "Чингиз хан", где они пели о московской Олимпиаде и что они якобы забросают её бомбами ( так вроде текст переводился): - "...будет вам Олимпиада ха-ха-ха-ха-ха..."

Цитата:Ничего подобного в той песне нет. Этот "перевод" - миф.