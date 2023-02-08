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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 745 из 746«1...743744745746»
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Куратор темы: 111
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15512
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 15:39
#11161
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Цитата:
ACROS:
Мы же слушали в 80-е годы, западно-германскую группу "Чингиз хан", где они пели о московской Олимпиаде и что они якобы забросают её бомбами ( так вроде текст переводился): - "...будет вам Олимпиада ха-ха-ха-ха-ха..."

Ничего подобного в той песне нет. Этот "перевод" - миф.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3848
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 16:29
#11162
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Цитата:
Victor Yang:
"перевод" - миф.


Не спорю, может и так: - уровень знания аглицкого и бусурманского у меня, раньше мы писали: - "со словарём"
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22991
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 23:30
#11163
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Российским вдовам, женам, вместо погибших мужей и сыновей дарят теперь шубы из животных.
И смотрим, как они благодарны бункерному..

картинка 1

картинка 1



По моему идет какое то сумасшествие..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22991
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.02.23 - 23:39
#11164
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Туман в Костанае

картинка 1
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1471
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.02.23 - 00:34
#11165
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Цитата:
111:
Туман в Костанае

Это не простой туман.
При минус 20 градусов тумана (привыкшего мы видеть по весне, летом и осенью) не бывает. :lol:
Влага вымерзает при -8.
Это ледяной туман (атмосферное явление), состоящий из мельчайших кристалликов льда, наблюдается при температуре ниже -10 - -15 градусов мороза. :-P

[Исправлено: Эл-починно, 09.02.2023 - 00:38]

[Исправлено: Эл-починно, 09.02.2023 - 00:45]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1186
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.02.23 - 00:52
#11166
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Цитата:
ACROS:
Не спорю, может и так

Водку следует пить холодной и неразбавленной,
Как это делают сотни лет.

Так они советовали в этой песни .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3848
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.02.23 - 08:56
#11167
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Цитата:
111:
дарят теперь шубы из животных.

Цитата:
111:
Туман в Костанае

Цитата:
Эл-починно:
Это не простой туман


Хоть какой то клок с паршивой овцы - на вид норковые.

Из-за тумана ( не гололёд, не метель, не буран) закрыли трассу Карабутак - Рудный. Первый раз такое - что бы из-за тумана.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22991
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.02.23 - 21:06
#11168
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Цитата:
Эл-починно:
состоящий из мельчайших кристалликов льда, наблюдается при

Что то не видел летающего льда..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22991
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.02.23 - 21:11
#11169
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Турция сдвинулась на три метра, то есть плиты



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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22991
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.02.23 - 21:12
#11170
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Чувакашники

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1471
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.02.23 - 21:34
#11171
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Цитата:
111:
Что то не видел летающего льда..

Ну так микроскоп возьми. :lol:
Ты тут много о чём бред несёшь, которого не видел.
//Видишь суслика в степи - нет. А он там есть// :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22991
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.02.23 - 14:58
#11172
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Новости Уитуба

Россия, самая лучшая страна в мире!


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22991
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.02.23 - 15:00
#11173
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И конечно в самой лучшей стране нет дров, чтобы согреться хоть как то..




Парадокс..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22991
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.02.23 - 19:16
#11174
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В Голднечном Амирка сам подошел к тыкве и начал ее укладывать в пакет..
Никогда сроду не брали тыкву..
Ну и пришлось что то придумывать, к Хеллоуину

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22991
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.02.23 - 19:17
#11175
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Выковыриваем все содержимое

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