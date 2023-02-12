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≡ 58 лет без капремонта - Родители учеников СШ № 122 обратились с письмом к акиму Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46159
58 лет без капремонта - Родители учеников СШ № 122 обратились с письмом к акиму Костанайской области
Отправлено: 12.02.23 - 17:34
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"В этом здании даже без сильных морозов всегда холодно", "невыносимый запах туалета", "наши дети не заслуживают всего этого" - это цитаты из письма, под которым подписались 118 жителей района Костанай-2.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22983
58 лет без капремонта - Родители учеников СШ № 122 обратились с письмом к акиму Костанайской области
Отправлено: 12.02.23 - 17:34
#1
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Легче построить новое.
Аким же новый так и хочет, сносить старые постройки и строить новое.
Думаю новый аким обязательно это сделает.
Ну если не сделает, то это минус в его слова будет..
По ссылке, письма вроде никакого нет..

[Исправлено: 111, 12.02.2023 - 17:35]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22983
Re: 58 лет без капремонта - Родители учеников СШ № 122...
Отправлено: 12.02.23 - 17:37
#2
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118 родителей, счастливые, у многих двойняшки и четверняшки наверно..
Нарожать столько, 500 с чем то детей..
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