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Будет ли в Костанайской области дешевая электроэнергия? Вице-министр ответил на вопрос из зала
Будет ли в Костанайской области дешевая электроэнергия? Вице-министр ответил на вопрос из зала
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