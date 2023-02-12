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≡ Будет ли в Костанайской области дешевая электроэнергия? Вице-министр ответил на вопрос из зала
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46158
Будет ли в Костанайской области дешевая электроэнергия? Вице-министр ответил на вопрос из зала
Отправлено: 12.02.23 - 14:26
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В министерстве предложили централизованно покупать электроэнергию без участия посредников, однако будут придерживаться приоритетов в выборе поставщиков.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5865
Re: Будет ли в Костанайской области дешевая электроэнергия?...
Отправлено: 12.02.23 - 14:26
#1
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На такой простой вопрос, ответ на целую лекцию. Так и работаем,короче забалтываем
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22981
Re: Будет ли в Костанайской области дешевая электроэнергия?...
Отправлено: 12.02.23 - 15:05
#2
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Примечательно, что вопросы задает тот, кто не любит сам отвечать на них..
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